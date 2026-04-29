中海物业首开展气候风险财务影响评估 碳排放持续降低

中海物业（2669）今日发布《2025年可持续发展（ESG）报告》提到，在气候情景分析基础上，首次开展气候风险与机遇的财务影响评估，标志著集团在气候信息披露方面从风险识别迈向量化管理。报告期内，集团范围一及范围二温室气体排放强度较2022年基准年下降14%，碳排放强度与能源消耗密度持续降低。

科技创新赋能绿色运营

集团主席兼执行董事张贵清表示，2025年是中海物业上市十周年，站在新十年的起点，将继续以科技创新赋能绿色运营，以数字化手段提升服务效能，以责任行动回应社会期待，为客户、股东、员工和社会经营幸福，为物业行业注入更多创新动能。

低碳运营方面，集团在四川地区累计采购绿色电力3,500万千瓦时，年均减排约1.8万吨二氧化碳；在全国范围改造智能LED灯37万根，累计节电逾5,000万千瓦时；部署智能电动车充电插座13万口、充电桩1.1万根，提供绿色充电服务逾1,600万次。同时，集团旗下兴海物联打造的中国人民大学通州校区智慧校园项目正式投入使用，成为近零碳园区的标杆案例。

推动「中海式物业管理现代化」

另一方面，中海物业持续推动「中海式物业管理现代化」，创新构建「六个一」服务体系，将硬件标准与服务软实力深度融合。目前集团在49个城市已评定及验收78个标杆项目，覆盖逾2,000个在管项目。集团亦高度重视客户权益保障，于年内成功取得ISO 27701隐私信息管理体系认证，实现信息安全与隐私信息管理双体系融合，全面提升数据安全治理能力。

供应链管理方面，集团34,498家供应商全部受规范监管，并须签署廉洁及保密协议，确保供应链合规运营。

年内员工培训覆盖率100%

此外，集团年内实现员工培训覆盖率100%，并推出「天天讲安全」、「安全小喇叭」等安全文化品牌，并在过去3年保持安全责任事故为零。社区贡献方面，集团义工全年服务时数约35,403小时，举办活动1,103场；乡村振兴工作覆盖超过5,900户家庭。去年11月大埔火灾后，集团迅速动员支援灾区，获中央政府驻澳联络办珠海联络部书面表扬。