煤气总部启用全港首个商厦电动车氢能充电系统 开拓「樽装本地氢」模式

中华煤气（003）公布，全港首个商厦电动车氢能充电系统于煤气公司北角总部大楼正式启用，透过氢能发电方案提供额外电力，大厦毋须大规模升级电力设施，为停车场增设充电桩，方案能为用户部署绿氢能充电系统，达至零碳供电。

氢气注入气瓶后运至商厦 是次项目由煤气公司与氢能关键设备制造商及工程服务商中集安瑞科（3899）合作，采用了「樽装本地氢」模式，先将本地生产的氢气注入气瓶，运送至商厦并接驳氢能设备发电，为3个汽车充电桩提供电力。一般而言，每公斤氢气可产生15度电。用户可因应用电需求，选用不同规模的氢能发电设备。

煤气公司表示，除了从地下燃气管道提取氢气应用，「樽装本地氢」模式为本港的氢能应用提供多一个选择。

煤气公司在北角总部大楼举行「全港首个商厦电动车氢能充电系统」启用仪式，

煤气：推广氢能「下集」 打破环境限制

煤气公司营运总裁—香港业务郑晓光表示，煤气公司去年于科学园的自动氢能充电系统，以及于粉岭全运会高尔夫球场推出氢能发电机，「如果说是推广氢能应用的『上集』，那么今天启用的商厦项目就是『续集』。」他指出，这种入樽供氢模式，具备灵活性高的优点，能轻易打破环境限制，让商厦毋须进行大规模电力设施升级便可部署汽车充电系统，是其拓展绿色运输场景的重要一步。

他续指，更重要的是，有关氢能应用方案，可配合使用将军澳堆填区产生的绿氢，达至零碳供电。他称，香港首个利用堆填区沼气，转化为绿色氢气的项目，将于今年内启动，香港距离本地绿氢应用只是一步之遥。

陈家珮：为香港低碳转型重要参考

立法会环境事务委员会主席陈家珮表示，有关项目是一个极具价值的示范，展示了氢能在商业建筑中的可行性和潜力，亦为香港推动绿色运输及低碳转型提供了重要参考。她指，期望未来煤气公司能继续发挥技术优势，推动更多创新氢能应用，助力香港迈向碳中和。

「樽装本地氢」一般每公斤氢气可产生15度电，汽车充电桩提供电力。煤气公司营运总裁—香港业务郑晓光（左）与立法会环境事务委员会主席陈家珮（右）体验充电设备。

气候变化专员李学贤：展示高密度城市可行性

气候变化专员李学贤指出，氢能是国家重点发展的未来产业，政府亦积极推动相关试验应用，而新启动的项目正是政商合作的重要成果，不仅展示氢能在商业建筑及电动车充电中的实际应用潜力，亦突显其在香港高密度城市环境中的可行性，为未来更广泛应用奠定基础。

中集安瑞科：氢能建筑场景落地重要里程碑

中集安瑞科氢能中心荣誉总裁杨葆英表示，该项目是推动氢能在建筑场景落地的重要里程碑，充分展现离网式氢电技术在城市应用中的灵活性与可行性，并将进一步促进香港绿色能源转型及低碳发展。

煤气公司指出，为配合国家「十五五」规划及特区政府的氢能发展方向，将继续推出更多氢能应用「续集」，例如为建筑地盘提供绿色电力、继续利用总长超过3,700公里的燃气管网作管道抽氢等。该集团指，期望凭借自身的技术和经验，全力配合政府在2027年或之前对接国际氢能标准认证框架的目标，助香港成为氢能技术转化与认证的国际枢纽。