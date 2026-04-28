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九巴与中银签订5亿双边贷款 其中2亿为绿色贷款 用于购置电动巴士

ESG
更新时间：13:53 2026-04-28 HKT
发布时间：13:53 2026-04-28 HKT

载通（062）旗下九巴与中银香港（2388）宣布签订一笔3年期、5亿元双边贷款，其中2亿元为绿色贷款，并将用于融资或再融资购置电动巴士的支出。九巴表示，绿色贷款经由香港品质保证局出具独立第二方意见，符合香港可持续金融分类目录(第2A阶段) — 公共交通工具相关标准。

拥逾80辆电动巴士车队

九巴又指，现时集团拥有逾80辆电动巴士车队，并投放至市区繁忙路段、新发展区等地服务市民，车队至今行驶总里程已突破800万公里，减少逾1.1万吨碳排放当量，相等于超过2,500名市民一年人均排放。

此外，九巴凭借维修电动巴士的经验，透过九巴学院开办两个电动车维修培训课程，成为首4间提供获机电工程署认可电动车维修课程的机构之一；去年九巴学院更设立全新电动车辆维修训练工场，开办「电动车（高压）诊断、测试及维修证书」（EVH）课程，为员工和业界提供更专业的训练环境。

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