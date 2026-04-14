太古地产更新可持续发展策略 未来10年设140绩效指标 绿色金融比率目标90%

太古地产（1972）公布推出2050可持续发展愿景及策略，新策略以「构建全球最可持续社区」为愿景，旨在引领建筑环境创新变革，实现企业、社群与自然和谐共荣，同时配合公司在香港、中国内地及东南亚的业务发展。策略重点目标涉及气候转型、自然及生物多样性、租户参与计划等方面。太古地产表示，新策略进一步体现公司以可持续发展为营运核心的长远承诺。

新策略框架包括四项承诺与五大支柱

最新公布2050可持续发展策略，以回应「Where Next」为切入点，致力为投资者、员工、租户、顾客、住户、业务伙伴、访客及社区等主要持分者创造长远价值，并以零伤害、净零碳排放、零废堆填及水中和四项长期承诺为中心，在社区营造、以人为本、伙伴协作、环境永续、经济效益五大支柱下订立创新策略，于未来十年透过共140个绩效指标，持续推动具影响力的变革

重点策略目标包括绿色金融和气候转型等

太古地产表示，重点策略目标包括一实现气候转型，即公司成为香港及中国内地首间在科学基础目标倡议组织 (SBTi) 建筑标准下，短期、长期及净零目标均获认证的地产发展商，并将致力达致相关目标；二是作为全新「自然转型计划」的一部分，公司以在整个建筑周期中实现自然增益的举措，范畴涵盖土地收购及采购程序，以至于新发展项目规划及设计融入有利自然及生物多样性的方案；进一步扩展租户参与计划，承诺于2030年或之前，达致70％办公楼租户参与「环境绩效约章」、100间零售租户参与「Green Retail Partnership」，以及35％的餐饮租户参与「绿色厨房」计划的目标；及承诺于2035年或之前，其债券及贷款融资中超过90％来自绿色金融等。

新策略将推出各业务层面持续创新

太古地产行政总裁彭国邦表示，新策略订立了清晰的可持续发展愿景，同时新策略因应瞬息万变的全球环境、持分者不断改变的期望和愈趋频繁的极端气候而制定，并在既有的成就上，为公司的可持续发展进程开启下一篇章。另外，新策略还将推动公司在各业务层面持续创新，加强与伙伴合作，携手为社区构建更可持续的未来。