逾半数港企绿色转型意愿高 汇丰调查：24%指融资选择有限

汇丰宣布，为香港美妆配饰供应商Concept 4 Ltd，成功将一项可持续发展改善贷款（ Sustainability Improvement Loan ） 升级为可持续发展表现挂钩贷款（Sustainability-linked Loan）。汇丰早前进行的「Sustainability Pulse」调查显示，54%香港企业计划加快可持续发展步伐，但不少企业在过程中遇上挑战。其中，约30%表示缺乏财务或非财务诱因，24%则指出融资选择有限。

汇丰指出，可持续发展改善贷款专为中型及小型企业而设，让企业将融资成本与可持续发展表现挂钩，从而有机会获得更优惠的贷款利率。当企业达成初步目标后，汇丰将提供升级途径，将贷款提升为可持续发展表现挂钩贷款，当中融资成本会挂钩至更进取的目标。

利率挂钩EcoVadis评级

就Concept 4个案而言，汇丰将利率与该公司的EcoVadis评级挂钩。在Concept 4获得EcoVadis最高的白金评级后，汇丰协助他们将信贷升级为460万美元的可持续发展表现挂钩贸易贷款。随著Concept 4推进可持续发展进程，新的融资不再局限于单一评级，而是结合更具体的碳减排目标，包括减少企业价值链中范围一、二、三的碳排放。

港企气候投资比例三年内翻倍

根据汇丰的「Sustainability Pulse」调查结果，香港企业将超过10%资本开支（CAPEX）投放于气候转型及相关投资的比例，将于未来三年由现时的13%上升至26%。

保持竞争力是推动企业加快转型的一大关键因素。超过三分之一（36%）的香港企业视竞争格局或落后于同业的风险为主要挑战，比例为调查中六个亚洲市场中最高。

汇丰于2024年9月推出可持续发展改善贷款，目标协助中小企涉足可持续金融。企业可选择将融资成本与 EcoVadis 评级或香港绿色机构认证（HKGOC）级别挂钩。