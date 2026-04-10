ESG升级商业模式转化收入 南丰为企业提供顾问服务 创更多社会价值

坊间常有人误解ESG（环境、社会及管治），认为对公司而言是一项支出，不能带来收入。不过，南丰集团于2022年创立的「SEWIT」可持续发展策略，去年已将其转化为产生收入的商业策略「SEWIT-as-a-Service」，并为超过60间企业提供收费的专业顾问及服务。南丰集团地产处副董事总经理许谦让表示，该服务为租户及持份者增值 ，同时创造更多社会价值，达至共赢。他指出，在2024/2025年度，南丰已创造约5,220万元社会价值，并订下2030年前累积创造1亿元社会价值的目标。

南丰在2022年创立可持续发展部门「SEWIT」，涵盖社区共融、环境保护、全人健康、创新及科技五大战略性支柱。许谦让举例，南丰近年在港主要物业举办多项社区项目，包括精神健康、可持续生产及消费、本土文化及艺术推广、共融及乐龄就业等。另外，2023年推出的创新可持续发展租户计划「正值租约」（Net Positive Lease），与所有租户、其员工及社区伙伴，缔造对环境与社会的正面效益。「正值租约」目前获香港主要物业45%租户及全球67%租户签署参与，促成超过50项不同形式的合作。

「正值租约」助租户可持续发展

「正值租约」过去一年有多项关键成效，包括由租户主导举办的社区项目带来或量化约1,320万元社会价值；整体能源消耗强度下降约6%；整体废物分流率达26%。他又指，「正值租约」透过多元化的服务与奖赏计划，包括物业管理费优惠方案、宣传曝光、优先享用环保设施并参与南丰社区项目等，协助写字楼、餐饮及零售租户于设施及营运方面贯彻可持续发展。计划亦为参与租户提供碳审计、社会效益评估咨询、人工智能废物审计、到会式员工身体检查及健身体验计划等服务。

他又分享，南丰最近推出「正值共享机制」，其中一个例子是「冷气节能奖励计划」，为参与租户进行碳审计并提供相应建议，举例租户在不需使用冷气的时段，可选择将区域性或一整层冷气关闭，减少耗能，参与租户可获奖赏。他透露，AIRSIDE与多家办公室租户已合作展开试行计划，短短数月内节省了双位数百分比的冷气能源。

增顾问服务 冀成业务发展新动力

南丰去年底宣布将SEWIT可持续发展策略演进为SEWIT-as-a-Service商业策略，以SEWIT Consultancy平台提供专业顾问及服务，许谦让说：「SEWIT不仅是一个可持续发展框架，它逐步深化为我们的企业文化，并透过SEWIT-as-a-Service成为业务发展的重要推动力。」

具体而言，南丰会为租户与企业合作伙伴提供社会效益评估及咨询、社区项目策划、碳排放及人工智能废物审计、员工身心健康项目策划、员工培训等多元化服务，截至现时为止，已有超过60个企业、上市公司、初创企业、非牟利机构、社企、学校等组织采用SEWIT-as-a-Service服务，包括谭仔国际、Rugby For Good橄榄成长基金等。

可持续装修及采购指引供商户参考

以谭仔国际为例，其亦是「正值租约」租户，南丰为谭仔的「升级再造」产品系列——将猪腩肉厨余，再造成柠檬清香润唇膏、手工肥皂及香茅柠檬香薰蜡烛——量度社会价值。南丰的社区项目「世界之约」团队又为谭仔员工提供心理健康工作坊及艺术治疗分享。此外，南丰也透过提供可持续发展装修及绿色采购指引，助谭仔在制定内部可持续发展相关政策时作为参考。

Rugby For Good则委托SEWIT Consultancy为两项旗舰社会项目——「聋」入生活·有谁共「明」及「Tackling Language」（助弱势或少数社群的儿童和青少年融入社区）进行社会效益量度，追踪并评估项目受益人的行为和态度转变，并提交报告。

为租户提供附加价值 强化合作关系

南丰会向租户与企业提供度身订制的收费服务，「正值租约」的租户可透过NP Coins，兑换SEWIT社会影响力评估服务。他以AIRSIDE为例，透过SEWIT-as-a-Service策略，落实了多项可持续发展的配套和项目，惠及员工、租户和合作伙伴，「这些硬件和软件为租户提供额外的附加价值，强化租户忠诚度及促进长期合作。」

除了透过SEWIT-as-a-Service顾问服务缔造商业及社会价值，许谦让指，南丰在积极落实可持续发展、推动减碳，以及促进与租户协作下，成功获得多项绿色金融及可持续金融融资。截至去年9月，现行债券及贷款融资中，已有49%来自绿色金融或可持续金融融资，包括华侨银行香港及中国工商银行等。