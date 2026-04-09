EcoCeres伙万国数据设数据中心HVO试点 替代传统柴油供电

中华煤气（003）孵化的可再生燃料生产商怡斯莱（EcoCeres）宣布，与中国数据中心营运商万国数据（9698）完成试点合作，成功以烃基生物柴油（HVO）替代传统柴油，作为数据中心备用电源系统的低碳燃料。该试点为HVO在中国互联网数据中心（IDC）领域的首批示范项目之一，实现从废弃食用油回收至低碳能源供应的完整循环经济模式。

合作将废油变燃料 数据中心减碳九成

试点中，EcoCeres向万国数据位于华北的一座数据中心提供由餐厨废油转化而成的HVO，用以替代传统柴油发电机的燃料来源。HVO以废弃原料生产，其全生命周期温室气体排放比普通化石柴油最多可减少约90%。EcoCeres指，此次合作将原本的地沟油升级为低碳燃料，为高速增长的数码基础设施提供清洁动力。

EcoCeres行政总裁Matti Lievonen表示，与万国数据的合作证明了HVO能在不影响可靠性的前提下，协助关键设施实现减碳目标，支持低碳运算。他认为，试点是废弃物基HVO在中国迅速增长的IDC行业扩展应用的重要第一步。

模式或在亚洲复制 将与更多营运商合作

EcoCeres指出，该合作延续其在难以减排领域推动可再生燃料的策略，包括HVO和可持续航空燃料（SAF），为数据中心、航空、物流及重型交通等行业提供低碳解决方案。HVO可直接取代石化柴油，有效降低数据中心的范围一碳排放。

展望未来，EcoCeres认为，这套模式在中国及亚洲具备广泛推广潜力，将与更多领先IDC营运商合作，拓展长期供应，深化减碳协作，共同推进低碳数码生态的可持续发展。