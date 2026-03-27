由可乐生产说到旅游资源｜林小珍

笔者小学的时候，每逢学期尾声，完成考试之后，学校都会举办一些「试后活动」，包括一些校外参观活动。犹记得当中有一项「参观太古汽水厂」的活动，小时候都很渴望参与，当时当然是为了参观之后可以喝一瓶「新鲜」的汽水，可惜当年名额有限，无缘参与。想不多三十多年后竟有机会一圆小时候的愿望。

太古可口可乐已有60年历史

上星期，笔者一家有幸参与香港太古可口可乐「乐在香港60载—寻乐趣」：香港可口可乐博物馆导赏团。1965年，太古集团(0019)收购了一家位于荔枝角的装瓶厂，成为可口可乐公司认可的装瓶商及特约分销商，在本地生产6.5安士的瓶装汽水，之后业务持续扩张，分别在荃湾和鲗鱼涌设厂，更将可口可乐带入内地市场。

笔者一家今次参观的沙田小沥源可乐厂，则是于1991年落成。女儿一踏入厂房的大堂，已经被展出的历代「可口可乐」的瓶身设计，以及特大金色可乐樽所吸引，急不及待嚷著要「打卡」。之后导赏员介绍了可口可乐的起源，原来可口可乐是由美国药剂师约翰•伯顿博士发明，而最初的配方确实有一定药效。我们更有机会尝试凭嗅觉推测不同的可乐口味。

林小珍一家参观沙田小沥源可乐厂。（作者提供）

品牌精品成一代集体回忆

随后导赏员为我们讲解了香港太古可口可乐的故事，原来我们身处的沙田可乐厂共有11层，楼高147米，是现存世界最高的可口可乐装瓶厂。厂房采用垂直运输系统，结合了货柜吊运、垂直升降及自动化运输带，再连接仓库与各生产线。

我们又参观了历代的可口可乐产品造型和周边产品，对女儿来说是新奇，对笔者和丈夫来说，却是儿时回忆，更勾起从前为搜罗不同可乐瓶、汽水杯和品牌精品的片段，只能说太古可口可乐多年来的品牌推广确实有一手。

而为了回应市场需求，香港太古可口可乐亦不断推出新产品，至今已经有20个品牌、300款产品，包括汽水、茶、水、咖啡、能量饮品、果汁饮品和运动饮品。就连政府经历「冒牌水」事件之后，最近重新招标，中标为港岛及离岛的政府部门提供樽装水的Bonaqua，亦是香港太古可口可乐的品牌。导赏团亦有介绍品牌将本地回收胶樽并转化为新胶樽的环保技术，以及全球首创「无招纸」包装水的环保举措。最后，我们一家当然少不了享受一枝冰冻而「新鲜」的可口可乐。

工业生产对旅客具吸引力

可惜的是，今次导赏团只是品牌60周年庆祝活动之一，并非恒常活动，但有机会让女儿认识到香港的制造业和工厂运作，亦是一次大开眼界的体验。其实我们外游的时候，都很喜欢参观当地一些著名品牌的生产基地和博物馆，例如横滨的合味道纪念馆以及爱尔兰的健力士酒厂。这类参观活动不但是一个增长知识的机会，也可以大大增加参观者对品牌的归属感，当然亦少不了买一些产品回港作手信，送给亲朋好友的同时，更可以侃侃而谈品牌故事，变成免费的品牌宣传大使。

本地品牌故事生趣盎然

虽然仍然在港生产的品牌不算多，但仍然保存之今的，都不乏大家日常会接触到，容易引起市民和旅客共鸣，而且有深厚文化故事的，例如九龙面粉厂、永乐粉面厂、嘉顿面包和塑胶家品「红A」。笔者最近路过湾仔会展，贸发局的香港•设计廊，亦正举行经典保温壶品牌骆驼牌的展览，介绍品牌故事，可惜规模较小。如果旅游发展局可以提供资源，协助这些本地品牌设计具吸引的导赏团，既可以成为香港的旅游资源，同时推广「香港制造」，何乐而不为。

林小珍