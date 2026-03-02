Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

长江集团168家成员公司获颁「商界展关怀」标志 连续22年最多成员集团获荣誉

ESG
更新时间：17:53 2026-03-02 HKT
发布时间：17:53 2026-03-02 HKT

一向热心公益、积极参与社会服务的长江集团，旗下多达168家成员公司，再度获香港社会服务联会颁发2024/25年度「商界展关怀」标志，已是连续22年成为最多成员公司获得此项殊荣的企业集团，实践企业公民责任的表现再次备受肯定。

逾120公司表现靠前

「商界展关怀」计划由香港社会服务联会主办，至今已推行24年，这届根据企业在实践关爱文化和推动社会可持续发展方面的表现，增设四个嘉许程度。长江集团成员中，超过120间公司分别获评为「领先表现」、「进阶表现」及「表现高于水平」。

26家成员公司连续参与计划逾20年

长江集团又指，在年度获表扬的168家集团成员当中，26家公司已连续参与计划逾20年，而连续参与计划10年或以上的公司则合计超过100家。

该集团续指，「商界展关怀」的评审范畴包括可持续发展的整体管治、政策管理、数据追踨、披露及合作方面对社会带来的积极影响各方面，均展示良好企业公民的责任。

「商界展关怀」计划旨在促进具有影响力的跨界别合作，创造正面及可持续的改变，借此推动香港成为一个关爱社会。

