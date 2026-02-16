恒地庆祝50周年 再办两大活动 与3500名长幼基层迎新岁

上月16日为恒基地产（016）成立50周年，过去一个月已有逾两万名市民及员工参与多项庆祝活动，适逢农历新年将至，集团在刚过去周末（14日及15日）亦分别举办「马年耆乐团年宴」及「社区同乐日」两大活动，共邀请3,500名长者、年轻人及基层家庭参与，感受热闹的节庆气氛。

与长者共晋团年饭

集团表示，「马年耆乐团年宴」邀请了300名来自博爱江夏围村、恒莆新苑两个过渡性房屋项目，以及观塘区基督教家庭服务中心的长者于美丽华酒店共晋团年饭，并为他们精心设计非物质文化遗产吹糖工艺制作摊位、幸运大抽奖和儿童醒狮表演等丰富节目，令长者投入欢乐气氛。

多位恒基温暖工程义工队成员亦有参与团年宴，除了与长者互动交流外，还亲手为长者书写挥春，送上新年祝福。除此之外，各参与长者更获赠新春福袋，内含应节食品及围巾等实用礼品。

邀请多支队伍表演

「社区同乐日」方面，集团与逾20个非牟利团体，包括香港明爱、儿童癌病基金、愿望成真基金、社区客厅及学校等合作，邀请超过3,200位长者、年青人、基层家庭及患病小朋友参与假中环海滨举行的嘉年华，进一步将爱心和正能量，带给更多家庭和群体。

集团当日特别邀请多支来自香港青年协会、香港舞蹈团、竞技空手道中心等团体的表演队伍，于场内的「恒基兆业地产社区舞台」分别呈献音乐、舞蹈、空手道等表演，为参与人士带来难忘欢乐的回忆，并借此为年轻人提供展现才华的机会，鼓励他们实现梦想。