Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宠物经济升温 香港准备好迎接「人宠共融」了吗？｜梁伟聪

ESG
更新时间：16:50 2026-02-06 HKT
发布时间：16:50 2026-02-06 HKT

宠物经济正急速冒起。在香港出生率创新低的大环境下，愈来愈多家庭选择饲养宠物，而同时拥有小朋友与毛孩的家庭亦明显增加。本栏早前亦曾提及，本地宠物食品市场虽然商机庞大，但相关监管与配套仍有待完善。近日政府计划于今年内修例，容许狗只在指定条件下进入食肆，并预计首阶段批出约五百至一千个名额。对一众「狗奴」、「猫奴」而言，这无疑是一项值得期待的政策进展，既象征社会对宠物友善文化的逐步接纳，亦为餐饮业带来新的服务模式与市场想像。

笔者自己并未饲养宠物，但每逢要与「狗奴」朋友聚会，餐厅选择往往受到明显限制。即使近年标榜宠物友善的食肆有所增加，实际可选地点仍多集中于尖沙咀、西九、将军澳南、西贡、赤柱等少数区域，聚会安排自然需要更多迁就与配合。这种不便，正正反映城市空间与生活模式之间，仍存在一段未完全衔接的距离。

公共空间规划课题

事实上，当毛孩在不少家庭中已成为「核心成员」，城市是否准备好迎接这种生活方式的转变，便不再只是消费选择的问题，而是公共空间规划的课题。

近年不少商场以「宠物友善」作为卖点，大致可分为三类：可牵绳落地、指定范围可落地（需系绳），以及需放于宠物车或宠物袋内。例如中环街市、Mikiki 等均容许狗只落地，但从实际使用角度看，这类安排更多是管理需要，而非真正以毛孩体验为本，对不少宠物而言吸引力有限。

较受狗主欢迎的，反而是荃湾南丰纱厂、启德 Airside，或将军澳南一带，皆因这些地方既能满足用餐社交需要，又提供相对宽敞的空间，让毛孩走动「放电」，一次过照顾人与宠物的生活节奏。

「放电」的重要性，对港人而言其实并不陌生。亲子友善商场如愉景新城、沙田新城市广场，早已提供大量空间让小朋友奔跑、攀爬、消耗精力。然而，当同样的需求落在宠物身上，即使商场标榜「宠物友善」，往往仍只停留于「容许进入」，真正能让毛孩舒展身心的空间却寥寥可数。

走向真正「人宠共融」

因此，容许狗只在指定条件下进入食肆，其意义并不止于刺激消费。更重要的是，这项政策为城市空间提供了一个重新思考的契机。当餐厅有清晰的操作框架，市民亦能更安心地携同毛孩外出用餐，宠物家庭的日常选择自然会大幅增加。这亦有助推动城市由「形式上的友善」，逐步走向真正的「人宠共融」。

真正的宠物友善，从来不只是让毛孩「可以出现」，而是城市是否愿意为牠们预留空间。这既是消费升级的一部分，也是城市文明成熟度的体现。当我们开始为毛孩腾出位置，其实亦是在为人类自身的生活质素作投资。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

🔗LinkedIn:https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

↓即睇减息部署↓

↓即睇减息部署↓

最Hit
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
香港情侣深圳酒店亲热 遭针孔摄录偷拍 男方网上睇片惊见变「主角」
即时中国
4小时前
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
2026-02-05 13:29 HKT
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
01:34
钟柔美终认讲大话！A0人设崩坏后首度开腔 亲解谎言背后真相：冇谂过放到咁大
影视圈
5小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
药倍安心︱「吹哨者」郑曦琳被警方拘捕 涉披露个人资料
01:58
药倍安心︱网络起底持续四个月 涉披露受害人姓名、学校、地址等 「吹哨者」郑曦琳被捕 认发「起底」帖文
社会
5小时前
巴士安全带｜政府宪报今刊宪删乘客须配用安全带条例
02:05
巴士安全带｜陈美宝认未能察觉不足、解说不够精准 将展开公众咨询 邀专家研究效用
社会
3小时前
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
75岁「影后奇女子」再传死讯 颜值惊人崇尚黄昏恋传拥8个男友 曾3次离婚恋过前TVB爆红小生
影视圈
8小时前
毕马威：私烟销量激增265% 两度增烟税助长私烟 学者忧令年轻烟民「一世都无食过完税烟」 瓦解现有控烟机制
社会资讯
5小时前
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
牛头角长毛男马路大战秃头汉 网民错重点关注女子车内爬来爬去原因｜Juicy叮
时事热话
6小时前
04:52
星岛申诉王｜90后揭自提点「揾银」真相 日做12小时赚少过最低工资 难识女朋友：不如揸的士
申诉热话
10小时前