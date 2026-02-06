宠物经济升温 香港准备好迎接「人宠共融」了吗？｜梁伟聪

宠物经济正急速冒起。在香港出生率创新低的大环境下，愈来愈多家庭选择饲养宠物，而同时拥有小朋友与毛孩的家庭亦明显增加。本栏早前亦曾提及，本地宠物食品市场虽然商机庞大，但相关监管与配套仍有待完善。近日政府计划于今年内修例，容许狗只在指定条件下进入食肆，并预计首阶段批出约五百至一千个名额。对一众「狗奴」、「猫奴」而言，这无疑是一项值得期待的政策进展，既象征社会对宠物友善文化的逐步接纳，亦为餐饮业带来新的服务模式与市场想像。

笔者自己并未饲养宠物，但每逢要与「狗奴」朋友聚会，餐厅选择往往受到明显限制。即使近年标榜宠物友善的食肆有所增加，实际可选地点仍多集中于尖沙咀、西九、将军澳南、西贡、赤柱等少数区域，聚会安排自然需要更多迁就与配合。这种不便，正正反映城市空间与生活模式之间，仍存在一段未完全衔接的距离。

公共空间规划课题

事实上，当毛孩在不少家庭中已成为「核心成员」，城市是否准备好迎接这种生活方式的转变，便不再只是消费选择的问题，而是公共空间规划的课题。

近年不少商场以「宠物友善」作为卖点，大致可分为三类：可牵绳落地、指定范围可落地（需系绳），以及需放于宠物车或宠物袋内。例如中环街市、Mikiki 等均容许狗只落地，但从实际使用角度看，这类安排更多是管理需要，而非真正以毛孩体验为本，对不少宠物而言吸引力有限。

较受狗主欢迎的，反而是荃湾南丰纱厂、启德 Airside，或将军澳南一带，皆因这些地方既能满足用餐社交需要，又提供相对宽敞的空间，让毛孩走动「放电」，一次过照顾人与宠物的生活节奏。

「放电」的重要性，对港人而言其实并不陌生。亲子友善商场如愉景新城、沙田新城市广场，早已提供大量空间让小朋友奔跑、攀爬、消耗精力。然而，当同样的需求落在宠物身上，即使商场标榜「宠物友善」，往往仍只停留于「容许进入」，真正能让毛孩舒展身心的空间却寥寥可数。

走向真正「人宠共融」

因此，容许狗只在指定条件下进入食肆，其意义并不止于刺激消费。更重要的是，这项政策为城市空间提供了一个重新思考的契机。当餐厅有清晰的操作框架，市民亦能更安心地携同毛孩外出用餐，宠物家庭的日常选择自然会大幅增加。这亦有助推动城市由「形式上的友善」，逐步走向真正的「人宠共融」。

真正的宠物友善，从来不只是让毛孩「可以出现」，而是城市是否愿意为牠们预留空间。这既是消费升级的一部分，也是城市文明成熟度的体现。当我们开始为毛孩腾出位置，其实亦是在为人类自身的生活质素作投资。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

