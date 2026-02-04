煤气伙中石化系布局氢能及绿色燃料 优先采用「香港制造」绿氢

中华煤气（003）表示，与中石化香港及中石化（386）旗下新星石油签署合作备忘录，三方建立战略合作伙伴关系，针对氢能、绿色甲醇及可持续航空燃料（SAF）等清洁能源，展开深度合作，推动实践国家「双碳」战略及香港的能源转型。

研设合资公司 完善香港氢能设施

根据合作备忘录，三方合作将涵盖氢能业务推广、加氢站建设、液氢储运技术、氢能充电站、绿色甲醇船运应用，以及可持续航空燃料开发等关键领域。三方更会探讨成立合资公司，旨在整合资源优势，加速氢能项目落地，完善香港氢能等基础设施，构建具竞争力的产业生态系统；未来亦借此契机，全面深化在氢能及绿色燃料领域的务实合作。

煤气公司指，是次合作将积极考虑优先采用本地生产的氢气，以具市场竞争力的价格，丰富氢能来源多样性。该集团指，煤气公司每年的氢气生产能力超过1.2万吨，加上其在将军澳堆填区建设沼气转化氢气的设施，进一步补充了「香港制造」绿氢的供应。

煤气续指，中石化香港拥有本港领先的零售网络和庞大的客户群，并拥有全港首座公众加氢站，开展氢气加注业务；而新星公司作为中石化的新能源专业公司，专注于风光发电、绿电输送、绿氢生产、储运及应用等产业，是次合作将发挥各自优势，合力拓展氢能下游市场，加速氢能于香港的普及应用。

煤气黄维义：冀推动绿色运输和工地氢能发电

煤气公司常务董事黄维义表示，该集团拥有覆盖全港、总长度达3,700公里的地下燃气管网，「取得本地氢源，可谓『氢』而易举」，期望是次合作助推动氢经济发展，特别是绿色运输和工地氢能发电等落地应用。

中石化香港：推动加氢站建设及绿色燃料项目落地

中石化香港总经理吴庆高表示，此次合作三方优势互补、目标一致，将发挥各自在资源、技术及市场之优势，共同推动加氢站建设、氢能车辆推广、绿色甲醇船舶应用及可持续航空燃料供应等重点项目尽快落地。

新星公司总会计师、总法律顾问、首席合规官张明明表示，该公司已建成投运全球规模最大的绿电制绿氢项目，并连续安全平稳运行超过2年，在未来三方合作框架下，将依托自身核心技术与资源优势，聚焦液氢跨洋运输、城市燃气掺氢、绿氢发电等关键领域，助香港氢能产业向绿色化、低碳化、多元化方向转型升级。