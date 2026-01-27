陈文博倡公共议题引入私企绩效 财富传承学院忧公益资源分散｜亚洲金融论坛

在亚洲金融论坛「家族及企业投资者在关怀社区中的角色」讨论环节中，恒隆地产（101）董事长陈文博认为，应透过跨代长期视角协助社区，借助家族长期投入，可避免一些企业因管理层更替等原因调整慈善政策方向。

陈文博：跨代视角助社区 免管理层变动改方针

陈文博在论坛上指出，应将私营企业的效率与绩效考核思维，应用于公共议题，在教育、环境等领域追求最大资金效益，同时指出「管理（G）」在ESG体系中尤为重要，因有完善的治理架构、领导团队与激励机制，是推动实质行动的核心。

他又表示，该集团采取「集团+家族」双轨模式开展公益，其面向中学生的恒隆数学奖已持续20年，以弥补数学领域关注度不足的缺口；环境方面，今年发布净零碳路径白皮书，诚实披露当前与承诺的差距、需改进方向及技术与市场瓶颈，并公开于官网。

亚洲金融论坛举行「家族及企业投资者在关怀社区中的角色」讨论环节。

贾安霈：公益项目应代入企业营运方式

同场的香港财富传承学院行政总监贾安霈则指出，亚洲家族新生代投身公益时，常因带有盈利机构的效率思维，急于解决社会问题，导致众多「热情项目」分散，造成资源浪费。她指出，本港现有超过1.3万家相关公益组织，而部分家族未经充分研究便仓促行动，使资源未能精准投入缺口领域，建议家族行善时，应代入企业营运方式，先研究领域现状与竞争情况，摸清已有服务与缺口，再精准投放资源。

马学志：行善不必另起炉灶 集中支持现组织

夏利里拉家族理事会召集人马学志聚焦香港慈善事业的深层问题，指出香港并不缺乏慈善资金，核心问题在于资金使用监管与服务可持续性。他称，慈善需求会随时间变迁，资金常流向新热点领域，导致原有服务难以延续。他进一步提到，面对灾难或困境时，受助家庭不仅需要物质援助，更需心理健康与情感关怀，而这类需求难以单靠金钱解决。此外，他认为行善不必另起炉灶，应优先赋能现有慈善组织，避免资源浪费。

张罗其：公益核心在于投资受助人潜力

罗桂祥基金主席张罗其乐则分享了基金的创新公益实践，其项目聚焦弱势群体关怀与人力潜能投资，例如「Light Fee」项目为低收入家庭提供为期三年的临时住房，配备专属经理协助制订财务稳定目标、缓解情感孤独；「亲子徒步」项目组织儿童之家的家庭参与户外徒步，弥补弱势家庭休闲时光的缺失。她强调，公益的核心在于投资人的潜能，需通过长期且具变革性的投入助力社会向上流动，同时需借鉴企业的效率原则，与合作伙伴探讨社会投资回报。

相关新闻：

AI绿色转型地缘政治促产业发展 陈茂波：中国处于核心｜亚洲金融论坛

陈翊庭称国际投资者趋势有变 思考如何增加对中国敞口 ｜亚洲金融论坛