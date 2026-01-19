建华集团启动「港人农地」计划 3年活化千亩渔塘 引科技专才振兴本土渔农业

本港新鲜食品零售商建华集团今日（19日）举行「港人农地」计划启动礼暨渔农业发展发布会，宣布全方位投身香港渔农业，推出全新品牌「港人农地」。该集团计划透过大规模引入专才与现代化科技，活化本地渔塘及发展深海养殖，目标在3年内活化超过1,000亩渔塘，长远期望显著提升本地渔农产值。

斥资逾亿 大鹏湾养殖石斑龙虾

建华集团主席凌伟业在发布会上表示，整体项目投资超过1亿元，计划主要涵盖四大范畴，首先集团将著力活化超过1,000亩渔塘，引入生态养殖技术生产多种淡水水产，并结合生态旅游元素，发展导赏团及民宿等。其次，他称建华已成功投得本港大鹏湾（南）新鱼类养殖区的深海养殖项目，采用现代化深海养殖网架及先进技术，养殖石斑、仓鱼、龙虾等高价值海产。

竞投罗湖边境环保养殖场

而第三大范畴，凌伟业续指，该集团正参与竞标位于罗湖边境的多层式现代化环保养殖场项目，以创新模式解决传统养殖业的环境与土地限制问题。他又指，该集团将发展温室种植，生产优质蔬果。

凌伟业强调，「港人农地」品牌理念是为市民提供优质、健康、高性价比及低碳环保的本地产品，品牌将透过线上线下渠道销售，并参与渔护署的「香港渔农产品统一新品牌」认证计划，确保产品来源清晰、品质有保证。

主打高性价比 构思「两小时内深海直送餐桌」

凌伟业又称，该品牌产品定位于普罗大众市场，不会专攻高价海鲜，强调「高性价比」而非低价竞争。他现场更提出「两小时内由深海直送餐桌」的无人机送递概念，以展示对产品新鲜度的追求。

料本地渔农产品贡献3分之1销售额

根据渔护署数据，2024年本地生产的海鲜占香港总消耗量约20%，年度进口量超过35万吨，市场存在巨大发展空间。凌伟业估计，随著「港人农地」计划推进，未来本地生产的渔农产品有潜力满足集团约3分之1的相关销售额。

他强调，计划具有理想成分，旨在带动行业复兴，并透露已引入相关专才及技术团队，运用AI、智慧农业系统等科技提升竞争力。他又表示，长远希望与本地大学合作开设相关学科，建立人才库，为香港渔农业的可持续发展注入新动力。

谢展寰：推动本地海鱼养殖产量15年升10倍

是次启动礼有环境及生态局局长谢展寰、渔农自然护理署署长黎坚明，以及多位行政会议成员、立法会议员和业界代表出席。会上渔护署向建华集团颁发大鹏湾（南）新鱼类养殖区的「海鱼养殖业牌照」批准书，可正式开展深海养殖业务。

谢展寰致辞时指出，政府目标在15年内将本地海鱼养殖产量提升10倍，并正积极推动都市农业、建设多层式养猪场及设立渔业研究中心。他赞扬建华集团的计划符合政府《渔农业可持续发展蓝图》方向，期望业界与商界共同努力，推动产业升级，吸引年轻人入行。