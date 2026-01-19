由湾仔起步 照亮港岛与AI未来｜林小珍

在湾仔区，由人烟稠密的皇后大道东，只要沿圣佛兰士街上斜，就会进入一个迥然不同，由日街、月街和星街组成的小社区，有文青咖啡店、艺术画廊，亦有隐世美食和型格酒吧，是笔者不论昼夜都会不时到访的避世胜地。大家又有没有想过日、月、星街名字的由来，是与发电厂有关？

日、月、星街名字取自《三字经》

话说在1887年，时任香港总督德辅奏请维多利亚女皇，要求在香港建设发电设施，并计划在中环海旁设置电街灯。于是，保罗遮打爵士及两位当时的立法局议员，决定成立一家电力公司，「香港电灯有限公司」于1889年正式成立，首家发电厂设于当时的下环，即是今时今日的湾仔，于翌年投产。

当时要为发电厂附近的街道取名，就想到《三字经》中的一句——「三光者，日月星」，意指三个自然的光源就是太阳、月亮和星星。当时没有太多由电力驱动的设备，电力最大功能就是供应予电灯作照明，接替火光，成为人类第四个主要光源，因此就将发电厂附近的街道名为日街、月街和星街。

供电成就日夜经济

当时发电厂的首个供电项目，就是要为政府安装和供电予中环政府山附近的50支电街灯，而港灯的第一个工业客户则是位于宝灵顿街的一家制糖工厂。及至1919年，北角发电厂投产，湾仔的发电厂则改为后备电厂。随后港电继续扩大供电网络以及建设新的发电设施，供电予整个香港岛及部分离岛。而亦因为电灯普及，大大改善了港岛区，特别是下环一带的治安，因而造就晚间的经济活动转趋活跃，带动经济发展。

笔者并非香港历史的专家，知道以上香港的发电历史，都是多得港灯董事总经理兼行政总裁郑祖瀛（Francis），以及港灯公共事务总经理，亦是笔者在TVB新闻部任职时的大师兄廖忠平（John）邀请，出席了「港灯故事 —『光影与传承』之旅」的传媒参观。

港灯去年庆祝成立135周年，团队特别在位于坚尼地道44号的港灯中心大堂，设置了港灯135周年历史展示廊，透过一系列珍藏实物展品，以及电子互动装置，串连起港灯逾百年的故事，带领参观者踏上一趟从电街灯走向智能电网的时光旅程。

为AI及数据中心赋能

如果说日、月、星是古时的三光，电灯是第四光，互动网和人工智能就是现代人的第五光。香港近年致力发展人工智能和数据中心产业，但数据中心的耗电量庞大，而且需要非常稳定的供电，以确保数据中心可以全天候地运作。

港灯自1997年以来，供电可靠度一直都维持99.999% 以上的世界级水平，高于数据中心所需的国际标准，港灯更会应数据中心要求，安排由不同变电站供应的双电源，以满足最高级别的要求，亦会提供节能减碳的建议。例如数码港的人工智能超算中心（AISC），都是全靠港灯的稳定供电才能为企业和初创，提供不间断的AI运算服务，可见港灯对于香港发展高新产业，有著举足轻重的地位。

公众导赏由电力看历史

如果读者们对香港的电力发展有兴趣，有时间不妨到港灯中心参观一下135周年历史展示廊。而机构或团体更可以报名参与「港灯『光影与传承』之旅」，除了有专人导赏历史展示廊，更会获安排游览湾仔发电厂旧址、湾仔洪圣庙，以及位于中环爱丁堡广场的历代电街灯展览，欣赏1890至1970年代的8款电街灯，见证这座城市的蜕变。有兴趣的朋友可以在港灯网站找到有关资讯。

林小珍