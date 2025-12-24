特朗普政府传转让野生动物保护区予SpaceX  环团质疑破坏生态

据《纽约时报》报道，特朗普政府正考虑将德克萨斯州一处联邦野生动物保护区近800英亩土地转让给马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，以便其扩建火箭发射与生产基地。作为交换，SpaceX将向政府提供约692英亩其在卡梅伦县自行购置的土地，部分位于距离海岸线约20英里外的另一个保护区。

属美洲豹猫重要庇护所

报道引述文件指，美国鱼类及野生动物管理局（FWS）拟向SpaceX转让775英亩目前属于「下里奥格兰德河谷国家野生动物保护区」的土地。该区域除了是濒危物种如美洲豹猫（ocelot）的重要庇护所，更包含美国内战最后一场陆上战役发生地「帕尔米托牧场战场」的部分区域。

官方称「有助加强栖息地保护」

FWS发言人回应指，正探讨一项既能促进野生动物保护，又符合政府强化创新、基础设施及经济竞争力目标的方案。该局高层在备忘录中更形容交易「有助加强对重要渔业与野生动物资源的栖息地保护」，指SpaceX提供的置换土地包含高质量栖息地。

不过，环保组织「野生动物捍卫者」对此表示质疑，批评将极具爆炸威力的航天设施嵌入脆弱生态系统，风险极大。此前SpaceX的运营已多次被指破坏生态，去年一次火箭发射更曾导致碎片四散，损毁候鸟巢穴。

SpaceX方面暂未对事件置评。