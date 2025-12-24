Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普政府传转让野生动物保护区予SpaceX  环团质疑破坏生态

ESG
更新时间：11:48 2025-12-24 HKT
发布时间：11:48 2025-12-24 HKT

据《纽约时报》报道，特朗普政府正考虑将德克萨斯州一处联邦野生动物保护区近800英亩土地转让给马斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX，以便其扩建火箭发射与生产基地。作为交换，SpaceX将向政府提供约692英亩其在卡梅伦县自行购置的土地，部分位于距离海岸线约20英里外的另一个保护区。

属美洲豹猫重要庇护所

报道引述文件指，美国鱼类及野生动物管理局（FWS）拟向SpaceX转让775英亩目前属于「下里奥格兰德河谷国家野生动物保护区」的土地。该区域除了是濒危物种如美洲豹猫（ocelot）的重要庇护所，更包含美国内战最后一场陆上战役发生地「帕尔米托牧场战场」的部分区域。

官方称「有助加强栖息地保护」

FWS发言人回应指，正探讨一项既能促进野生动物保护，又符合政府强化创新、基础设施及经济竞争力目标的方案。该局高层在备忘录中更形容交易「有助加强对重要渔业与野生动物资源的栖息地保护」，指SpaceX提供的置换土地包含高质量栖息地。

不过，环保组织「野生动物捍卫者」对此表示质疑，批评将极具爆炸威力的航天设施嵌入脆弱生态系统，风险极大。此前SpaceX的运营已多次被指破坏生态，去年一次火箭发射更曾导致碎片四散，损毁候鸟巢穴。

SpaceX方面暂未对事件置评。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
6小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
前TVB「御用情妇」神隐多年终现身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 状态曝光散发无限女人味
影视圈
16小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
19小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
17小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
19小时前
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
20小时前
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
月俾15K家用竟被闹「施舍」？港女揭父母真实收入 网民吓窒：当个女系ATM｜Juicy叮
时事热话
2025-12-23 09:45 HKT
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
2小时前
本周后期深圳最低气温将降至12℃，还伴有降雨。 新华社资料图
北上注意｜冷空气将南下广东 深圳将迎降雨降温「双暴击」
即时中国
2025-12-23 11:20 HKT