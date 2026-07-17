香港书展2026｜教养好书推介 专家倡「郁身郁势」改善学习 启发大脑潜能

第36届香港书展日前正式开锣，今届主题为「从香港阅读世界：文创传承 · 旅悦人生」。除有多本记录香港文化历史书籍外，更有不少关于亲子育儿、教养及学习方法的实用新书，其中由笔迹专家林婉雯与资深教师邓文瀚撰写的《用手写就对了！让孩子发现书写的力量！》，及由协康会物理治疗师团队撰写的《从「身」学习：开启不一样的大脑》两本新作，便带领家长及教育工作者重新认识「亲手书写」与「身体郁动」，对孩子大脑发展及学习的好处。

专家倡动笔「练脑」 凭笔迹洞悉VARK学习偏好

在人工智能（AI）时代，不少人习惯打字多于执笔写字。然而，英国笔迹专家公会首位华人笔迹专家林婉雯与邓文瀚（STEM Sir）却回归「手写」的初心，共同撰写新书《用手写就对了！让孩子发现书写的力量！》，旨在让家长及教育工作者，了解孩童书写背后的深层意义，并透过笔迹评估孩童的学习偏好。

两位作者接受《星岛教育》专访时表示，纵然AI科技盛行，手写的力量依然无可替代。林婉雯直言，「手写字是非常重要的，因为抄写、控制笔划并非单纯的动作，而是在训练整个大脑。我们将事情用手写记录下来，其实是重新整理自己的想法。手写如同训练脑袋，这种逻辑思维对日后向AI下精准指令亦有好处。」STEM Sir亦认同，他指出现时小朋友过度依赖AI，容易缺乏独立思考。「因此我们仍需要动手写、动手做，帮助大脑将内容深化，转化为长远的知识。」

书中以手写连系到笔迹，并特别将「笔迹心理学」结合「VARK学习风格」（V即视觉型、A为听觉型、R为读写型、K为动觉型），原来家长可透过观察孩子的日常笔迹，判断他们属于哪一种学习类型。林婉雯表示，根据过往收集的学生笔迹数据分析发现，「视觉型学生的字体较为端正；听觉型的字体偏圆或常带有『O』字形态；读写型的字体如字帖般工整；动觉型则倾向用力书写，例如『y』字的尾部会拉得较长。」STEM Sir亦指，从笔迹窥探出学习风格后，便可因材施教。「例如面对视觉型学生，可多用图像辅助教学；对听觉型学生，教学时可适当播放背景音乐，并将重要句子重复说3次；至于动觉型学生，则需要让他们有更多『放电』机会。」

最后，书末特别介绍了一套「手指操」，适合幼儿至初小学生在写字前，与家长一同进行。STEM Sir表示，「我们观察到小朋友写字不久便容易喊累，于是设计了这套手部肌肉热身操。」多做「手指操」有助锻炼手部肌肉，令孩子即使长时间写字也不易疲劳，而且可自然提升写字速度。

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打破「坐定定」迷思 协康会推7大多元动作从「身」学习

过往家长看到子女做功课时不专心、经常「郁身郁势」，便会责备他们，要求他们「坐定定」。然而，新书《从「身」学习：开启不一样的大脑》，教授家长透过七大多元动作训练，帮助4至12岁的小朋友提升专注力、记忆力及执行功能。

协康会物理治疗师督导主任许凤樱指出，书中提倡以身体来学习，因为「动作发展与言语、认知及学习能力息息相关」。她补充，研究显示4个月至4岁幼儿的大肌肉体能表现，与其在小学阶段的认知表现有预测性关联。「若幼儿期出现大肌肉迟缓或协调问题，可能会影响小学时期的工作记忆、处理速度及认知表现。」因此，家长或需打破「死背硬读，乖乖坐好」的传统教育迷思。「事实上，透过针对性的多元动作，也能有效培养孩子专注力与组织能力。」

书中提出的七大多元动作训练，分别为：呼吸放松、带氧训练、反射动作、眼球动作、定点动作、协调动作及知觉动作，希望透过改善小朋友的神经网络与身体控制，帮助他们重拾学习信心。例如「呼吸放松」能调适学童情绪，缓和因压力而紧张焦虑的不安表现，亦能松弛因疲劳而过度收紧的肌肉；「眼球动作」透过针对性训练，能改善视觉专注及促进学习表现等。

许凤樱亦分享了一个临床个案，印证了从「身」学习的成效。就读小五的峰峰，在3岁时被诊断为专注力不足及发展迟缓。他以往肌肉张力偏低且坐姿差，容易跌倒和疲倦，书写速度亦较慢。「经过物理治疗师持续作针对性的多元动作训练，包括带氧运动、交叉爬行及腹式呼吸等。他现在已改善坐姿，书写速度亦明显提升，而且能应用呼吸放松方法，减轻考试压力，更享受学习生活。」

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训练高阶思维 培育语文素养

1．玩住学未来竞争力

《未来孩子的竞争力：SUPER教师林彦佑给父母与老师的50篇教育思维》由林彦佑撰写。（受访者提供）

当世界快速变动，孩子需要的不只是分数，而是面对未来的视野、思考力、自学力与解决问题的能力。布克文化出版，由荣获SUPER教师奖的台湾国小教师林彦佑撰写的《未来孩子的竞争力：SUPER教师林彦佑给父母与老师的50篇教育思维》一书从课室及家庭出发，集中6大未来关键能力：国际力、素养力、生活力、自学力、温柔力、数位力；以50篇教育思维，结合理念、案例、思考题与互动任务，帮助父母及老师把抽象的教育理念转化为实用的行动方案。而每章均附有「亲子互动：彦佑这样玩」，家长或老师阅读时，可与孩子一起「玩住学」。

《未来孩子的竞争力：SUPER教师林彦佑给父母与老师的50篇教育思维》

作者：林彦佑

出版社：布克文化

2．AI时代的语文学习

王文仁撰写的《语文素养，孩子一生的超能力》正说出学习语文的重要性。（受访者提供）

NVIDIA行政总裁黄仁勋早前曾在Podcast 节目中发表，在AI发展下，语言将成为最重要的能力。因此，语文素养绝对不能忽视。由台湾的虎尾科技大学语言中心教授王文仁撰写的《语文素养，孩子一生的超能力》，正说出学习语文的重要性，作者更指这是对世界的理解。书中透过亲子互动、共读与表达练习，家长可在生活中帮助孩子培养聆听、阅读、写作、表达与沟通能力。此外，作者还重申，语文不是背诵及考试的产物，而是与世界互动桥梁，亦是未来使用AI的重要沟通媒介。

《语文素养，孩子一生的超能力》

作者：王文仁

出版社：圆神

3．辅助年轻人走出伤痛

《在裂缝中开花︰青少年ACT辅导实用手册》以7个改编自真实服务经验的个案，呈现出实务处理方法。（受访者提供）

当青少年被困于绝望无助时，家长、教育工作者、社工应该怎样做？由香港圣公会福利协会主编的《在裂缝中开花︰青少年ACT辅导实用手册》正正为他们找到答案。此书为香港首本以青少年个案为本的ACT （意即接纳与承诺治疗）实务手册，以7个改编自真实服务经验的个案，涵盖拖延、自伤、成瘾等常见议题，呈现ACT的实务方法及理论，让家长、教育工作者、社工以对话、陪伴年轻人度过他们眼中的绝境，让他们看见裂缝中开花。

《在裂缝中开花︰青少年ACT辅导实用手册》

作者：香港圣公会福利协会

出版社：万里机构



记者 苏丽珊 部分图片 受访者提供、星岛图片库

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