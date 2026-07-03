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生产力局创科暑假活动开幕 张曼莉：将推200场活动普及AI应用

教育新闻
更新时间：21:15 2026-07-03 HKT
发布时间：21:15 2026-07-03 HKT

人工智能全面走进大众日常生活，由生产力促进局辖下生产力学院主办的年度创科教育活动「创科游学 玩转暑假2026」举行开幕礼。凭原创发明摘得国际大奖的学生梁渊淳现场分享创科心路。创新科技及工业局副局长张曼莉表示，未来举办逾200场活动，以支持AI应用。

「创科游学 玩转暑假 2026」带来超过100项精彩的创科教育活动。生产力局提供
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警务处网络安全及科技罪案调查科设立摊位及举办讲座，让参加者透过「守网联盟游戏卡」认识网络威胁。生产力局提供
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活动邀得小六生梁渊淳分享创科心得，他早前凭原创发明「AI 八段锦健康运动系统」，夺得2026日内瓦国际发明展青年才俊组金奖。生产力局提供
活动邀得小六生梁渊淳分享创科心得，他早前凭原创发明「AI 八段锦健康运动系统」，夺得2026日内瓦国际发明展青年才俊组金奖。生产力局提供
生产力局与「政府中学校长协会」、「官立小学校长协会」以及「资讯科技教育领袖协会（AiTLE）」正式签署合作备忘录。生产力局提供
生产力局与「政府中学校长协会」、「官立小学校长协会」以及「资讯科技教育领袖协会（AiTLE）」正式签署合作备忘录。生产力局提供

活动以「全民 AI 共创智慧未来」为主题，聚焦科技、网络安全、教育、生活应用四大核心范畴，设逾百项STEAM活动，吸引近7000人报名参与，活动邀请中文大学校友会联会张煊昌学校小六生梁渊淳分享创科心得，他早前凭原创发明「AI 八段锦健康运动系统」，夺得2026日内瓦国际发明展青年才俊组金奖。作品融合传统养生智慧与创新科技，运用人工智能技术辅助传统功法练习，透过系统引导使用者修正动作，不仅提升训练精准度，亦有助培育学生重视身心健康，藉科技推广中华传统文化。

延伸阅读：黄忠波 - 当创意遇上AI：如何用科技解决社会问题？︱资优人语

创新科技及工业局副局长张曼莉透露，政府邀请生产力局、数码港、科学园三大创科平台，将于未来举办超200场活动，以支持创科及AI应用。

生产力局在开幕礼上与政府中学校长协会、官立小学校长协会及资讯科技教育领袖资讯科技教育领袖协会（AiTLE）签署合作备忘录，以培育新一代创科人才。

延伸阅读：科学先锋挑战赛 圣保罗书院小学夺冠 「动手做」设计车辆克服极端天气路况

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