港大偕3中小学合制智能巢箱 助保育极危小葵花凤头鹦鹉

属极度濒危物种的小葵花凤头鹦鹉，在本港落户已逾60年，现时全港约有200只，占全球余下族群约10%。香港大学生物科学学院研究发现，在港族群出乎意料地保留高度遗传多样性，部分个体甚或保留在印尼部分原生地区已消失的遗传谱系，有望成为保育资源；大学更与3间本地中小学合作推动保育，设置4个人工巢箱，以持续监测其族群状况。

分析显示港族群未呈严重遗传衰退

研究团队与3间本地学校合作安装特别设计的人工巢箱，当中由鲗鱼涌小学赞助的巢箱已安装于维多利亚公园。港大提供

西营盘圣类斯中学校园内亦有安装人工巢箱，吸引小葵花凤头鹦鹉使用。

港大生物科学学院Merilä实验室的研究团队表示，印尼的原生小葵花凤头鹦鹉族群因过往被大量捕捉作宠物贸易，加上栖息地流失，数量已降至不足2000只。同时，香港族群虽规模细小且相对孤立，但团队早前为香港小葵花凤头鹦鹉进行全基因组测序，并与原生分布地区的族群作比较、以及研究分析牠们的遗传健康、来源及潜在保育价值时，发现牠们至今未出现小型孤立族群常见的严重遗传衰退。

延伸阅读︰QS世界大学排名｜中大港大同踞20强创港历史 前者飙升14位 港5院校打入全球百大

研究显示，本港小葵花凤头鹦鹉存在多项特性，包括与其他野生鹦鹉族群相若的高遗传多样性；带有多个小葵花凤头鹦鹉亚种的遗传特征，不少个体更呈现混合血统；逾半数采样个体带有与印尼龙目岛或邻近地区相关、且在相关地区可能已局部灭绝的母系谱系；部分个体呈较高近亲繁殖水平，或需要作持续监测；实际参与繁殖的个体数量仍然偏低，或影响族群的长远存续。

团队认为，本港小葵花凤头鹦鹉未来或可为印尼原生族群提供重要基因资源，帮助提升其遗传多样性。

研究的第一作者、港大生物科学学院Astrid Andersson指，本港的小葵花凤头鹦鹉族群在过去约60年间于城市环境中繁衍，为了解小葵花凤头鹦鹉不同亚种之间杂交带来的遗传影响，提供难得的自然研究案例，「牠们可被视为潜在的『生物多样性方舟』，有助防止物种走向灭绝。」

港岛置14人工巢箱 监察鹦鹉生态

研究团队正与本地学校合作，安装特别设计的人工巢箱，参考澳洲原型设计，并经改良以适应香港潮湿的气候；箱内亦设有摄影机，让研究人员及学生可在不干扰雀鸟的情况下，观察其繁殖行为。目前团队已与薄扶林弘立书院、西营盘圣类斯中学及英基学校协会鲗鱼涌小学合作安装4个人工巢箱，当中鲗鱼涌小学于维多利亚公园设置巢箱；另外10个巢箱亦已在管理部门的支持下，安装于港岛多个市区公园。

Andersson表示，香港因台风及树木修剪，失去超过六成作为小葵花凤头鹦鹉重要天然巢穴的天然树洞，令牠们面对「住屋危机」，「透过与本地学校合作，我们正为牠们提供安全的繁殖空间，避免失去这个在全球保育上具有重要意义的城市族群。」但团队强调，迁移或野放安排均不宜急进，须先进行审慎的风险评估、威胁缓解、生物安全规划及长期监测。

延伸阅读︰DSE失意两人循高级文凭逆转前路 寄语应届考生：一时失利不代表结局

项目合作者、树艺师兼巢箱设计者黄嘉汉相信，这项计划为年轻人提供参与城市保育和实践保育行动的宝贵机会，学生可协助制作及安装巢箱，并学习城市野生动物设计的相关知识。今次研究内容已于国际期刊《Evolutionary Applications》发表。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<