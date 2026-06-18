科大启动企业合作伙伴计划 助建机器人产学研生态圈

机械人发展迅速，应用场景更为普及，产学研合作更为紧密。科技大学郑家纯机器人研究院启动「企业合作伙伴计划」，与相关科企建立协作平台，以建立「机器人产学研生态圈」。科大副校长（研究及发展）郑光廷指，科大学者的科研成果将透过计划，在真实应用场景中测试与优化，加速业界技术升级换代，逐步形成结合产学研的互助互利发展生态。

郑光廷指，科大学者的科研成果将透过计划，在真实应用场景中测试与优化，加速业界技术升级换代。 科大提供

施凌期望建立可持续发展的协作平台，让科研、产业与人才培育紧密衔接。 科大提供

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科大提供研究技术 业界助场景应用

伙伴计划首批参与企业来自无人系统、空中机器人、船舶系统、电力设备、计算与晶片技术、光学技术等领域，各方将共同建立协作平台，科大提供研究支援与技术基础，企业伙伴则提供测试场景及应用环境；学生可亲身参与相关项目或到企业实习。科大副校长（研究及发展）郑光廷，研究院成立以来，科大在控制与机器人、无人系统、智能交通与制造、机器学习等领域的研究已建立坚实实力，今次计划为学界及产业界搭建协作平台，有助进一步促进AI技术与各行各业深度融合，尤其在推动人形机器人的落地应用、具身智能发展方面，发挥关键作用。

科大郑家纯机器人研究院院长、电子及计算机工程学系兼化学及生物工程学系教授施凌指，推动企业合作伙伴计划，旨在建立可持续发展的协作平台，让科研、产业与人才培育紧密衔接，期望逐步将合作由个别项目，延伸至更广泛的应用层面，使机器人及具身智能技术，可在不同产业中找到合适的发展路径。

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筹备具身智能硕士课程 明年正式开课

研究院正计划推出与机器人及具身智能相关的工学硕士课程，学生首年于科大修读由电子及计算机工程学系和机械及航空航天工程学系开设的课程，其后参与为期一年的实习，在真实工作环境中学以致用。课程预计9月起招生，首届学生在2027年秋季正式入学。

校方亦举行首届机器人行业高峰会，吸引逾16间机构代表参与，邀请滴滴自动驾驶首席技术官盛克华、洛桑联邦理工学院智能系统实验室主任Dario FLOREANO、美的集团中央研究院机器人研究所所长陈文杰、腾讯Robotics X实验室主任张正友等担任讲者，分享机器人及AI技术的最新发展方向与应用情况。

本报记者

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