调查：人才家长为子女教育来港 七成教育开支20至50万

近年港府积极「抢人才」，又提出发展「留学香港」品牌，吸引大批内地学生来港就学。有教育机构调查发现，人才家长愿为子女教育投入资源，近七成家长年均教育开支介乎20至50万元。机构表示，抢人才计划令更多人认识到文凭试，认为本港有优势发展如英美澳加的寄宿学校。

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遵理集团今年5至6月以网上问卷形式，访问239名经各类人才计划来港的家长，其中四成半为高才通、两成为优才计划，主要来自广东、北京及上海，大多从事金融及保险、制造及建筑或资讯及通讯业，六成家庭年收入逾100万元。近八成受访家庭的子女正就读高中。

调查发现，93%受访家长为子女教育及升学前景而来港，回答个人事业、获取身分便利的人，分别只有六成半及三成半。九成家长称香港是子女首选留学目的地，远较英美传统留校国家高；近八成计划让子女在中学后留港升读大学，逾四成规划子女在港就业定居。

调查亦发现来港人才家长愿为子女教育投入大量金钱，近七成介乎20至50万元，主要选校考虑为学校成绩排名、教学语言及入学支援，而子女来港求学期间，主要困难包括难找合适学校、语言适应及不熟悉香港教育制度。

家长来港扎根 儿子转读DSE入港大

在广东居住30多年的鹰姐，过去在湖南、珠海、中山等地经营多间湘菜餐厅，至2023年有见就读国内普通高中的儿子「躺平」，决定申请高才通来港，并安排儿子转换「赛道」应考文凭试。现时鹰姐在港延续湘菜生意，开设6间分店，儿子亦在2024年顺利考入香港大学，女儿在港岛就读津校。她表示，本身已在广东生活多年，适应没有很大困难，又指现在香港的语言环境改善，会继续在港发展。

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遵理副行政总裁兼首席财务长蔡诚伟指，现时已有很多非本地生入读中小学，认为香港有条件，成为发展如英美澳加的寄宿学校。他又认为，抢人才政策令更多人认识到文凭试，有空间发展文凭试国际化，成为「国际版A-Level」。

记者 高俊谦

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