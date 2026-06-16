科大举办数码艺术展 结合混合实境人工智能

混合实境(MR)与人工智能(AI)为数码艺术提供无限可能，科技大学联同科技大学（广州）元宇宙与计算创意研究中心，在清水湾校园举办全球首个结合MR与AI的数码艺术跨城市展览，展出来自70多位数码艺术家创作的50件作品，不少作品以虚拟实境技术，带领参观者穿越科大港粤两个校区。

名为「SURREALITY• 幻实之境」展览昨为传媒举行优先体验场，将科大清水湾校园划分为「浮生潮汐」、「未来寓言」与「无界心域」3大展区，展出透过全球招募的50件作品，均结合MR与AI技术，将艺术与校园虚拟结合。策划展览的科大（广州）元宇宙与计算创意研究中心主任许彬教授指，期望透过沉浸式与互动体验，让观众一窥未来的图景，反思科技如何重塑人类对现实的理解，今次共收到约90份作品申请，大会按融合现实空间、符合展示方法与计算要求的原则，选出40件全新创作及10件经典作品展出。

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名为「地球回音2.0」的作品，结合AI技术与艺术，打造沉浸式体验，带领观众以新视角感知未来世界。创作的科大（广州）计算媒体与艺术学域博士生张一帅指，以混合现实技术为基础，想像人类移居太空，由AI机器人建造星际城市，探讨机器人如何承载人类记忆与文化，以呼应法国作家Marcel Procust名言「真正的发现之旅不在于寻找新大陆，而是以新的眼光去看事物」。

至于澳洲籍艺术家Violeta Ayala创作的「Las Awichas」（艾马拉语「祖母」），观众透过AR装置重新诠释祖先的记忆，作品以8个相互连结的故事，模糊人类、动物与时间的界限，由祖母与一只被重新想像为未来机器人的灵性动物相连，承载过去记忆，让观众深刻反思传承、环境变迁及生命循环的本质。展览将在科大（广州）校园展出至七月底，稍后将回港公开展览。

科大校长叶玉如教授在致辞时表示，活动象征着科大在推动科技、人文及跨地域创新融合的「重要里程碑」，将深化香港文化艺术交流中心的建设，担任重要的角色，致力培育具备跨学科视野的创意人才。科大（广州）校长倪明选亦指，活动实践了「港科大一体，双校互补」的理念，未来会继续为培育创新人才而努力。

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实习记者 张骏宏