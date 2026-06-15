中大文物馆举办 怀海堂藏赠乾隆文物展

中文大学文物馆举办「机暇宝笈：怀海堂藏赠乾隆文物」特别展览，即日起至10月18日开放，展出怀海堂惠赠予文物馆收藏，有别于过往重点展示的清朝瓷器，是次展出更有乾隆时期的宫廷艺术品，展示有别于过往重点展示的清朝瓷器，而是涵盖了大量由清宫廷主导制作的艺术品，如玉器、文房用具、书画及纺织品，让公众能更深入了解清朝宫廷的全貌。

是次展览涵盖了由清宫廷主导制作的艺术品，如玉器、文房用具、书画及纺织品，让公众能更深入了解清朝宫廷的全貌。中大提供

图为展出的洋彩绿地「万代如意」花卉纹瓶。中大提供

展览重点珍品众多，包括清高宗书《章佳氏藏天家翰墨扇面卷》、《弘旿一如四相图卷》、折装铜版画《平定西域战图》、缂丝《御笔〈题金粟牋〉卷》、剔红云龙纹柜、洋彩绿地「万代如意」花卉纹瓶、胭脂红矾红彩云龙纹瓶，以及纯铜胎掐丝珐琅大吉葫芦挂瓶等珍贵宫廷文物。

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中大校长卢煜明在开幕典礼致辞时表示，能够在校园亲眼欣赏瑰宝，对文化传承别具意义；他感谢怀海堂主人、中大文物馆咨询委员会主席钟棋伟向校方捐赠逾600件藏品，对文物馆发展给予无私慷慨的支持；强调文物馆凭借丰富馆藏、深入研究与多元展览，贯通古今艺术，促进本地与国际的文化交流。

18世纪为清宫廷艺术发展的巅峰阶段，由宫廷主导大量的艺术品，包括典藉、文房用品，漆木器，今次展览划分为6大单元，从皇权体系、贡礼制度、宫廷织造、珐瑯工艺、印刷技术到礼乐文化，多元探索乾隆时期的宫廷艺术体系，还原文物制作原貌，彰显其独特的艺术价值与历史意义。

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本报记者