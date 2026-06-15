方大暂无计划进驻北都大学城

北都大学城首幅用地料年内推出，政府亦研究扩大洪水桥/厦村用地规划，多间专上院校积极布局。早前随政府考察德国大学城发展的圣方济各大学校长张仁良表示，现时该校集中发展沙田大围的第二校舍，暂无计划在北都大学城兴建独立新校区，但强调会待大学城发展成熟后，争取全面参与共用设施，以融入本港全新的高等教育发展格局。

目前集中发展沙田校舍

政府预留约100公顷土地兴建北都大学城，部分土地供私立院校及应用科学大学进驻，当局已收到19份由本地院校提出的意向书。上月随「大学城筹划及建设工作组」代表团访问德国的张仁良指，方大暂无意在北都大学城设立校舍，会优先处理大围第二校舍的建设及营运。他强调，方大待北都大学城发展成熟后，再逐步规划后续发展，届时必定会参与北都大学城的共用设施，例如创业中心。

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张仁良提到，在德国考察期间，了解到当地大学城的共用空间模式，主要让大学生与业界、非政府机构进行创业交流。他认为模式类似科学园，有助师生与不同业界互动，「那些金融界、工程界的一班人去看看有何好概念，一起去规划与做成事，这样才可以创业；否则几个年轻人坐在这里，不知外面的商业环境怎样，不知怎样去借钱，甚么都做不到」。他形容香港可以担当「踏脚石」的角色，是联通内地与国际的重要跳板。

记者 佘丹薇

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