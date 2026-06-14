城大4学生获颁创新科技奖学金 各受15万港元助推进研究

由创新科技署、汇丰及香港青年协会创立的「创新科技奖学金」，每年遴选25名优异学生以作嘉许。香港城市大学今年共有4名本科生凭借其创新理念和对创新科技的热诚而获颁「创新科技奖学金」，每人将获颁港币15万元资助，并透过交流、实习、师友指导计划及社区推广活动等，把创新科技理念融入社会，实践所学。

来自兽医环境及能源科学3范畴

刘柏言（左）期望在不改变大众使用习惯的前提下，减低环境伤害的替代方案。城大提供

梁婉莹（左）从创新科技及工业局局长孙东（右）手上接过奖状。

黄泽锋冀藉开发新型基因检测平台，让动物基因检测更普及，惠及大众。

今年得奖的城大学生分别来自兽医、环境及能源科学领域，其中工学士（环境科学及工程学）三年级生刘柏言关注汽车轮胎微粒污染问题，正致力开发一套展示轮胎微粒释放过程的原型装置，并期望日后将研究延伸至产品设计，包括在车辆加装特定微粒收集器以降低污染物排放。

他立志成为一名环境工程师，致力研发能融入日常生活、在不改变大众使用习惯的前提下，减低环境伤害的替代方案，计划用奖学金添置专业软硬件设备，以改良该环保装置原型，并透过海外交流考察外地的可持续发展系统。

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就读工学士（能源科学及工程学）三年级生梁婉莹，考虑到香港目前垃圾回收率仍有提升空间，构思出创新的智能回收设施，探讨如何融合透明外观、冲洗系统、太阳能驱动及物联网感测器来监测回收情况，冀从源头改善回收污染，提升整体回收效率。

她同样计划利用奖学金赴海外大学交流，研究不同地区的可持续发展理念与循环经济模式，并应用相关经验于香港的城市环境，「我希望能把工程技术、数字创新和可持续政策结合起来，探索具潜力的绿色科技方案，并支持碳中和目标。」日后她希望能投身相关行业，在香港推动循环经济的发展。

4人均拟赴外地交流吸经验

兽医学学士二年级生曾南菊聚焦以人工智能（AI）改善水产养殖，正计划运用AI电脑视觉及感测器数据，实时监测鱼类生长并自动优化喂饲时间表，以减少饲料浪费、降低成本。她计划运用奖学金前往美国康奈尔大学参与AQUAVET计划，长远希望贡献自身专业，促进香港与内地的交流合作，推动水产养殖业的长远发展，「未来希望能参与国际机构的合作，为全球提供安全、健康且充足的粮食。」

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同科另一名二年级生黄泽锋，则关注动物健康与基因组学，希望开发一个快速且具成本效益的基因检测平台，于临床及养殖现场使用，以筛选遗传疾病、提升经济动物福祉并减少抗生素滥用。他计划凭奖学金参与内地及海外的实习与交流，汲取国际前沿的基因检测临床应用经验，并了解不同地区在动物基因组学的发展和优势，「我期盼将来可以参与相关科研项目，打破技术壁垒，让动物基因检测更普及，惠及大众。

本报记者

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