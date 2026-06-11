科大「赛马会创新学生村」揭幕 提供1551个宿位

科技大学获马会资助逾2亿元兴建的本科生宿舍「赛马会创新学生村」，今日举行开幕典礼。新宿舍由4幢学生宿舍大楼组成，共提供1551个宿位。科大校长叶玉如指新宿舍为学生提供优质的住宿环境，进一步促进宿生之间的联系、协作与全面发展。

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4宿舍大楼组成 依山而建

「赛马会创新学生村」以4幢学生宿舍大楼组成，总面积为35500平方米，环境设有涵盖生活、学习、娱乐和休闲等多元共用空间，合共提供1551个宿位。项目由扎哈‧哈迪德建筑事务所（Zaha Hadid Architects）设计，依山而建，以六角形布局分布于斜坡上，形成4个露台，设有Y型、V型和线型3种公寓类型。宿舍的屋顶设有行人通道及具遮荫的户外空间，连接北部校园和南部主要宿舍，以便师生通行。

宿舍亦有多项环保设计，包括采用低遮光系数的双层隔热玻璃窗，遮阳板亦根据太阳路径和日照辐射量的数码模拟结果而设计，因应不同立面单元的日照需求而调整，以确室内舒适度。宿舍的环保系统与大学中央网路整合运作，将淡水中央冷却器与区域制冷系统结合，降低能源消耗。屋顶区域亦安装太阳能板，以收集可再生能源。项目已获香港绿色建筑议会「绿建环评」新建建筑的暂定铂金级评级，并勇夺「绿色建筑奖2021」（新建建筑类别：兴建中项目）大奖及「绿色建筑奖2025」（新建建筑类别：已落成项目）优异奖。

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叶玉如：促进宿生联系协作

科大校长叶玉如指，新宿舍启用适逢科大35周年校庆，体现勇于接受挑战、服务社会的创校精神，形容新宿舍将是充满活力的学习与互动平台，为学生提供优质的住宿环境，促进宿生之间的联系、协作与全面发展。校董会主席沈向洋指，宿舍采用了小聚落式的设计，在凝聚宿生归属感的同时，亦为学生保留充分展现个人特质的广阔空间。

「赛马会创新学生村」是马会支持科大部分建筑费用所兴建的第四个、亦是规模最大的学生宿舍项目。马会副主席黄嘉纯期望，让青年追求理想同时，培育能推动香港经济发展、维持国家繁荣的未来领袖。

本报记者