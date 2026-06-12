调查：近7成受访教师因工作身心俱疲 工会指情绪或压力非行为不当借口

教师工作压力沉重，情绪处理不当更会酿成风波，甚至违反操守及专业失德。教育工作人员总工会调查发现，近7成受访教师指因工作身心俱疲，36%人更考虑转校或提早退休；教总会长余绮华强调，情绪或工作压力并非教师行为不当的借口，「教师的道德操守应要比常人高两倍」，呼吁教师寻找改善情绪的方法，有需要时寻求专业协助。

压力主要来自行政工作

教总上月以网上访问逾80间中小幼及特殊学校共136位教师，约半为小学教师。结果显示，约68%受访教师承认工作使自己身心俱疲，约6成人出现疲倦或精神不振，近58%人想到工作便感紧张、烦躁或不安。

调查发现，教师工作压力依次是「非教学的行政文书工作繁重」、「工时过长影响休息及家庭」及「须同时处理多项工作，时间不足」，有近78%人每周工作逾51小时，近33%更达61小时，但不足两成人认同学校管理层提供足够支持，认同教育局或政府支援措施有帮助更不足一成。在高压及支援不足下，36%受访教师考虑转校或提早退休，不足3成愿意继续留任。

屯门新会商会中学前校长李卓兴，在新加坡交流团期间「爆粗」而被解雇，他事后承认个人情绪管理失误。被问到工作压力会否影响教师行为表现，教总会长余绮华直言，教师如只为发泄而言行失控，是不负责任的行为，形容老师的道德尺度「应该要比人高两倍」，「老师应知道社会人士对自己的行为期望会比较高，应要多点关顾自己的德行」。

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她相信教师身为成年人，应找到改善情绪的办法，有需要时可向辅导服务机构求助。副会长梁国成亦呼吁教师，在工作期间多关心身边同事，如发现他们出现情绪问题或征状时，应协助寻求支援。

吁寻找改善情绪方法

工会呼吁学校增加行政专职人员，协助教师处理日常的文书、招标等非教学工作，并增聘助理协助照顾特殊学习需要学生，减轻教师压力。近年政府持续削减学校资源，梁国成认为学校宜活用教学助理和行政人员，为教师分担工作、提升工作效率，相信教育界可多加思考。

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世界杯正式开锣，被问到教学及行政工作压力沉重，会否令个别教师「借赌消愁」，余绮华坦言，非法赌博固然不能接受，但合法投注的情况，教育界似乎鲜有探讨，「教师在投注站遇到家长，会否损害教师的形象？我们有一把尺，但不能保证所有老师做到」。梁国成重申，社会对教师要求较高，教师任何言行应该合情合法合理。

记者 欧文瀚

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