理大伙香港残奥会 支援视障运动员

视力障碍级别鉴定，是确保残疾运动竞赛公平的重要基础。理工大学眼科视光学院与中国香港残疾人奥委会，早前签署合作备忘录，为残疾运动员提供全方位专业支援，包括协助视障运动员级别鉴定、提供专业培训等。

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理大眼科视光学院与香港残奥会签署合作备忘录。 理大提供

级别鉴定 推动科研

在理大医疗及社会科学院院长岑浩强及香港残奥会会长冯马洁娴见证下，理大眼科视光学院学院主任及教授纪家树与香港残奥会副会长陆子聪代表双方签署合作备忘录。双方将展开深度合作，包括透过专业眼科视光检查技术，协助视障运动员根据其参与的运动项目，进行精准的视力障碍级别鉴定；理大亦将派出专家团队，为香港残奥会举办的研讨会、工作坊及教练课程，提供学术支援与技术指导；香港残奥会则协助联系运动员、教练及残疾运动项目相关资源，搭建实务交流平台。双方亦推动联合科研与教育计划，透过科研成果提升残疾运动员的训练成效，以及其眼睛健康水平，并拓展国际合作机会。

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纪家树指，合作有助把临床技术与科研成果，转化为更广泛的社会影响力，同时深化在视障相关范畴的临床研究与教学培训，提供精准且具指标性的视力障碍级别鉴定与科学化支援，期望为推动体育专业化发展作出积极贡献。陆子聪指，残疾运动的公平竞争须建基于科学的级别鉴定，以视力障碍级别鉴定的技术门槛最高，期望今次合作取得实质成果，推动本地体育专业化。

本报记者

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