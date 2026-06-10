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大学生创新创业赛港大中大成大赢家 团队研两栖机械人夺一等奖

教育新闻
更新时间：15:27 2026-06-10 HKT
发布时间：15:27 2026-06-10 HKT

大专界近年积极培育学生创新及创业能力，大型双创比赛「香港大学生创新及创业大赛」日前举行，香港大学与中文大学分别囊括19个奖项，并列榜首。有团队研发能跳跃、水中转向的细小两栖机械人，有助在狭小环境的搜救中应用，最终获得一等奖。

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黄俊文（第二排左八）及王家达（第二排右八）与得奖中大学生合照。中大提供
黄俊文（第二排左八）及王家达（第二排右八）与得奖中大学生合照。中大提供

大赛由香港新一代文化协会举办，分为「创新」及「创业」两个类别，设有生命科学、能源环境化工、创业计划、初创企业等共7个类别。大会早前举行决赛，香港大学和中文大学分别在创新类获得8和14个奖项，另在创业类取得10和5个奖，而港大亦取得优秀组织奖，两间大学最终以19个奖并列最多。

中大生王子杭和杨咏樽的惯性驱动两栖机械人及机理研究项目，在创新类数理/机械组别取得一等奖。机械人只有厘米级的体积，采全密封无腿设计，能在单一平台上跳跃、在沙地振动移动，或水中转向前进，预料能应用在狭小或危险环境中搜救、巡检及监测。

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中大协理副校长（研究）黄俊文表示，高兴看到同学展现扎实学术基础及创意，反映大学的跨学科协作与人才培育成效，校方将继续为师生提供优质科研支援，鼓励他们探索前沿领域。中大知识转移事务处副处长王家达指，校方将携手生态合作伙伴，持续加强支援创业教育、实践学习与初创企业培育。

本报记者

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