爆粗校长｜新会商会中学登报聘校长 旧生为师生打气：风雨过后见彩虹

屯门新会商会中学日前即时解雇在新加坡游学团期间「爆粗」的校长李卓兴，校方昨在报章刊登广告招聘继任人，要求申请人须具备多项条件，包括卓越领导才能及优良品格，具教育抱负、识见及能力等。校方日前举办校友聚会，有旧生借心意墙为受事件影响的师生打气，形容「风雨过后见彩虹」。

列明新校长须备优良品格

校方在招聘广告列出新任校长须具备6大条件，包括「具备卓越领导才能及优良品格、丰富阅历及人际网络以推动学校发展」、「有教育抱负、识见、能力领导本校实践办学使命及愿景，重视团队协作以发展优质教育」，其余条件包括良好中英文能力、有5年或以上高级学位教师资历，符合教育局认可的资助中学校长资格，而持校长认证者可获优先考虑。办学团体已成立「校长遴选委员会」，招聘将于6月27日截止申请。

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前任校长李卓兴日前遭校方即时解雇及免职，不给予代通知金，校方批评他在新加坡交流团期间的「粗鄙行为」，严重违反《教师专业操守指引》等守则，损害教师专业形象，以及家长和社会人士对教师的信心，破坏学校声誉。校方亦不接纳李卓兴提出在8月31日生效的辞职申请，称他倘若仍然在任，「将会严重影响学校的正常运作，令校内教师学生不能尽快重新前行」。李卓兴其后发表声明，对校方决定表示惊讶及遗憾，已委托法律代表厘清权益。

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另外，校方日前举行「校友回归日暨心连心聚会」，不少旧生透过心意墙，为受事件影响的母校及师弟妹打气，有人留言写道「风雨飘摇，砥砺前行」、「风雨过后见彩虹」。署任校长陈庆冲亦在早会与师生分享，形容事件让学校「经历充满挑战的日子」，期望师生「忘记背后，努力面前」，把经历转化为「宝贵的一课」。

本报教育组

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