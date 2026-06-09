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中大伙广东省科学技术厅 启动「1+1+1」第二批项目

教育新闻
更新时间：21:59 2026-06-09 HKT
发布时间：21:59 2026-06-09 HKT

为促进粤港高校科研深度合作，广东省科学技术厅日前联同中文大学及中大（深圳），举行「粤港同心、合作共赢︰1+1+1联合资助计划」研究论坛暨第二批项目启动仪式。中大常务副校长兼「1+1+1」计划管理委员会联席主席潘伟贤指，计划对接国家「十五五」规划纲要，更推动粤港学者在理念与技术上作深度融合。

潘伟贤︰计划紧密对接「十五五」

在启动仪式上，33个第二批获资助项目获颁证书，象征各项目全面展开，涵盖人工智能与数据科学、医学与生命科学等前沿领域。多名中大和中大（深圳）学者又举行圆桌论坛，就科研资源共享、跨地域协同创新及成果转化等议题深入交流，探讨粤港高校合作的未来发展路径。

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潘伟贤指「1+1+1」计划启动后，一直得到广东省科学技术厅的大力支持，并迅速落地发展，成为粤港高校深度合作的重要典范。她形容计划不仅紧密对接国家「十五五」规划纲要中「加快建设国家战略人才力量、完善青年人才培养机制」的战略目标，更推动粤港学者在理念与技术上的深度融合，进一步强化大湾区的学术网络与协同创新能力。

广东省科学技术厅副厅长李旭东指，面向国家和大湾区发展需求，冀共同谋划「1+1+1」计划的「2.0版本」，更好发挥政府高效和各种社会资源的作用要求，全面贯通从基础研究、技术研发到企业孵化、产业富裕的全链条合作，探索科产教融创一体的人才培养模式。

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中大（深圳）协理副校长（教育与港中大事务）蔡小强强调，中大（深圳）将继续以「融汇创新」的精神，肩负培养高层次国际化人才的使命，与中大在更广领域、更深层次及更高水平上开展合作。

本报记者

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