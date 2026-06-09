民生书院美国出战机械人赛夺3奖 小学组相扑赛蝉联

位于九龙城区的传统名校民生书院，日前代表香港出战于美国举行的「2026 ROBOFEST国际机械人比赛」，勇夺3个奖项，包括「小学组机械人相扑赛」冠军、「小学组机械人挑战赛」亚军，以及「中学组机械人挑战赛」季军，优异成绩展现该校STEAM教育的成果。

出战美国机械人赛事

ROBOFEST国际机械人比赛自1999年起由美国劳伦斯理工大学主办，至今已吸引近30个国家及地区、逾29,000名学生参与。赛事融合STEAM、编程、自动化与机械工程，设有小学至高中组别及多元赛项，如无人机、相扑、挑战赛及创意展等。各区优胜队伍可晋级至希腊或美国参与总决赛，踏上国际创科舞台。

在「小学组机械人相扑赛」国际赛中，今年共有47支队伍参赛，分3组进行。民生书院小学团队与来自中国内地、台湾、美国及墨西哥等地的机械人强队同组较量，经过连番激战，该校代表队在决赛中击退美国队，继去年夺冠后，今年再度蝉联该项目的国际赛冠军。

至于「机械人挑战赛」，今年吸引28支来自美国、加拿大、加纳、希腊、韩国，以及中国内地、香港、澳门与台湾等地的队伍角逐。该赛事难度极高，参赛学生在比赛前30分钟才获悉最终任务内容，更需即场计算数学题，并将答案显示于机械人屏幕上。比赛分两轮进行，民生书院团队于首轮赛事中先拔头筹，暂列榜首；惟于次轮赛事中，总成绩惜败于加纳代表队屈居亚军，但已是该校继去年获第7名后，于此项目历来取得的最高殊荣。

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百周年校庆音乐剧

当人工智能越普遍，教育的本质更值得深思。此议题亦在民生书院早前于5月30及31日，假西九文化区戏曲中心大剧院公演的百周年原创英语音乐剧《PHILO · SOPHIA》所探讨。

作为该校百周年校庆的重要庆祝项目之一，《PHILO · SOPHIA》动员超过800名师生共同参与筹备及演出，涵盖台前演出、音乐、舞蹈、服装、道具等多个范畴，展现该校的团队精神及全人教育成果。

《PHILO · SOPHIA》透过戏剧艺术带出：无论科技如何进步，教育的根本始终在于培养人类独有的特质。面对AI的挑战，教育界更应重视及实践 PERMA 正向教育理论，即正向情绪（Positive Emotion）、全心投入（Engagement）、人际关系（Relationships）、意义（Meaning）及成就感（Accomplishment）。

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