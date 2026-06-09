中大研究首次揭示 灌溉助中国升温减慢

全球暖化备受关注。中文大学联同香港大学、重庆大学及兰州大学组成的研究团队，首次揭示过去半个世纪以来，中国升温速度慢于全球平均水平的原因，除工业气溶胶冷却效应外，农业灌溉亦是关键因素。

1961-2005年间历史灌溉农田扩张对日间温度（ΔTmax）的影响，以及在中等（SSP245）和高温室气体排放（SSP585）情景下，到2050年代维持当前灌溉范围时，模型预测的灌溉降温效应。 中大提供



研究团队结合1961至2016年的气象观测记录，并运用气候模型模拟，发现1961至2005年间，灌溉扩张令春季日间气温平均每十年下降约0.19°C，几乎抵销同期温室气体引发的升温。以往研究多把中国较缓升温，归因于工业排放的气溶胶粒子，因可通过反射阳光降低地表辐射。研究团队指，解释不足以涵盖地区差异，尤其是华北平原灌溉面积广阔，即使经历快速城市化及工业发展，升温幅度仍异常轻微。

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倡推水资源智能化管理

中大地球与环境科学系教授戴沛权（图右二）指，灌溉用水的蒸发作用，在农忙季节减缓了温室效应，纾缓「日间热胁迫」。然而团队发现，随着20世纪末至21世纪初，灌溉扩张趋缓及节水技术普及，冷却效应逐步减弱，估计至约2050年，在中等排放情景下，农业灌溉仍可抵销约半温室气体升温效应；但灌溉用水如持续减少，降温作用亦削弱。

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研究团队建议采用多管齐下的水资源及气候智能化管理方案，包括精准调控灌水量，并以跨部门协调节水、减碳、防热与粮食安全需求。

本报记者



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