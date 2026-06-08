全国海洋知识竞赛 港队获三等奖

今日是「世界海洋日」，第15届全国海洋知识竞赛日前举行，由四间本地大学学生组成的香港代表队，前往福建省福州市参赛，最终荣获三等奖。至于主办香港选拔赛的中文大学，则获得「优秀组织奖」及「优秀指导教师奖」。

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本届赛事由国家自然资源部、共青团中央及海军政治工作部联合主办，全国200多间高等院校的大学生，经选拔后组成15支队伍，晋身全国总决赛。赛事今年首设香港选拔赛，交由中大主办，吸引全港20间高等院校、逾400名学生报名；比赛另设公众线上问答游戏，超过2万人报名参加，答题次数累计近9万次。

本港代表队由科大黄昶彬、中大刘润洁、城大伍俊雄、浸大简子汶组成，凭晋级赛中的稳定发挥及团队精神，最终获得三等奖。刘润洁表示，非常荣幸参赛，即使未能晋级，但其对海洋的热爱、对蓝色的向往永不改变。

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另外，中大凭出色组织能力及推动海洋科普教育的卓越成效，在总决赛中荣获「优秀组织奖」及「优秀指导教师奖」两个奖项。

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本报记者