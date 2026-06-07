赛马会运算思维教育计划 正式引入柬埔寨料惠3万生

赛马会慈善信托基金于2016年策划及捐助「赛马会运算思维教育」计划（CoolThink@JC），获本港教育局于2023年发展为教材，并纳入创新科技教育课程单元，惠及本港公帑资助小学超过10万名高小学生。去年基金与柬埔寨教育、青年和体育部签署合作备忘录，将相关课程引进当地小学，并于日前在金边举行「运算思维教育实施启动礼」，象征计划正式引入柬埔寨，预计可惠及当地约3万名学生及500名教师。

冀助推动教育体系转变

CoolThink@JC的课程教材将引入柬埔寨100间公立学校，预计惠及约3万名学生及500名教师。马会提供

透过翻译教材，计划不仅让当地学生受惠，更期望透过教师专业培训及家长工作坊，延伸影响力。

根据合作计划，CoolThink@JC的课程教材将于2025至2028年间引入当地100间公立学校，惠及约3万名学生及500名教师。是次合作旨在提升学生的运算思维及解难能力、协助缩窄数码鸿沟，支持当地教育体系的发展；同时促进香港与柬埔寨教育工作者之间的知识交流，以推动未来的研究协作及学生交流等合作项目、提升教学质素，并创造更具包容性和有效的学习环境。

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香港赛马会慈善信托基金信托人胡家骠在启动礼上，欢迎柬埔寨教育部正于当地推展逐计划的教学模式。他表示共融教育是马会的重点范畴之一，尤其在科技迅速发展的时代，学生必须具备数码技能以应对未来挑战，而这正是推行CoolThink@JC计划的初衷。

他相信计划不仅让学生受惠，更透过教师专业培训及家长工作坊，将影响力延伸，推动整体教育体系的转变；而是次合作亦源于双方的共同承诺，让大众皆能公平享有优质教育的机会，实践国家「一带一路」倡议，加强国际贸易、互联互通与经济增长，同时为跨地域教育合作奠定基础，包括协作研究及学生交流项目，从而有助启发亚洲各地学生参与具影响力的学习。

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