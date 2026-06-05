港大创新学院院长苏国希：本港创科起步较迟 料能急起直追︱专访

今时今日，「创新」成为不少人挂在嘴边的口头禅。香港大学创新学院院长苏国希直言「别为创新而创新」，强调创新之道不在于运用新科技，而是利用创意力，创造新的事物，连接人的需要，解决问题。他认为本港具备创新的元素，然而在创科路上起步较迟，但相信仍能急起直追，皆因「我们具备很多优势」。

「别为创新而创新」

「以人为本」是苏国希在专访多次重复的关键词，他强调好的创新未必与科技结合，但要结合到「人的需要」。他以椅子为例，为让用家坐得安全，可以简单地把椅子由四脚改为五脚，「即使没有加入科技元素，它也是好的创新」。他强调科技固然重要，但欠缺人的因素，无法接轨到人的需要，便会失去原意，形容不论高科技、低科技或无科技（Hi-Tech, Low-Tech, No-Tech），「以人为本」始是创新重点。苏国希不讳言，自己主张与社会一般理解也许不同，但认为「只是大家无法即时联想到这个角度」。

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近年香港更提倡创新科技，苏国希形容香港社会变化急速，「从来都是一个好创新的地方」，但坦言创科因为起步稍迟而处于下风。他认为问题不在于资源或技术不足，而是本港社会风气，反问社会能否接纳年轻人花时间钻研创科。邻近本港的深圳，创科发展一日千里，苏国希坦言当地所以做到，正是愿意给予青年人时间、空间与鼓励，让他们敢于尝试。

他认为，本港社会移风易俗仍然需时，他对前景感到乐观，相信善用优势，可让本地创科发展更上一层楼。

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记者 欧文瀚 实习记者 张骏宏

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