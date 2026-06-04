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巴黎学院卷贩卖签证丑闻 恒大终止合作 岭大正检视

教育新闻
更新时间：07:45 2026-06-04 HKT
发布时间：07:45 2026-06-04 HKT

法国私立教育机构巴黎学院卷入贩卖签证丑闻，与该校合作开办课程的恒生大学，证实在3月决定终止与该校合作，首届教学课程亦已完成。至于合办工商管理博士（艺术及文化管理）双学位课程的岭南大学，则正检视与巴黎学院的合作协议。

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有报道指，巴黎学院涉嫌以招收国际学生为名贩卖签证，作误导宣传，颁授学位只属职业导向的技能证书，未获法国教育部认可。院校的控股公司亦陷入高额的债务危机，有子公司遭法庭颁令破产，而旗下私校亦被揭发有高层挪用公款。本港的恒生大学受巴黎学院委托开办针对本科生的「教育领导与管理专业培训课程」，恒大回应指，跨学科学院在检讨委托安排后，决定终止与巴黎学院合作，强调重视合作伙伴的质素及声誉，严格按照既定学术及管治机制，审慎管理所有课程及合作项目。

恒大：重视伙伴质素声誉

恒大指，由巴黎学院按其自身制度负责招生、录取及后续升学安排。恒大不参与有关课程的招生或录取决定，从未就任何升学结果作保证或承诺。学生修毕课程后，按个人情况自行规划其后升学或发展安排；强调课程既非恒大颁授学历，亦不属本港资历架构（QF）认可课程。翻查资料，该课程在2月9日举行闭幕礼与欢送派对，共有21名学生与6名课程导师出席。

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岭南大学亦提供与巴黎学院的工商管理博士（艺术及文化管理）双学位课程，但只取录后者学生。岭大指，正检视与巴黎学院的合作协议，目前未安排学生入读或衔接巴黎学院举办的任何课程。

本报记者

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