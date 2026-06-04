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升中派位2026︱下月公布结果 学校「超前部署」接触新移民家长

教育新闻
更新时间：06:45 2026-06-04 HKT
发布时间：06:45 2026-06-04 HKT

教育局昨公布小一统一派位结果之际，有中学与家长已超前部署下月的中一派位。在九龙塘的教育局教育服务中心，多间中学派员在门外驻守，以尽快接触与取录新来港学生，有中学代表称协助内地家长了解本港学制、升学路径等资讯。有家长称正安排子女升中，期望入读心仪中学。

派员学位分配组外守候

中一派位结果在7月7日放榜，距今尚有一个月，但在九龙塘教育服务中心西座平台的学位分配组，记者发现多名中学代表在门外守候，主动上前与家长讲解。据了解，他们主要对象是同时育有入读小学及中学子女的新移民及专才家长，期望趁他们领取小一注册证，提早向他们介绍升中资讯，以早着先机。

延伸阅读︰小一统一派位2026︱多名家长油麻地叩门 大致满意教局「提早放榜」处理

有不愿具名的中学代表称，昨接触到升小及升中家长各占半，认为距离新学年尚有3个多月，家长们仍有时间选择，如有兴趣进一步实地了解学校情况，便会另行相约参观。

学龄人口结构性下跌，他指会持续加强区内宣传，又指不少内地家长毫无头绪，仍未有机会了解学校就到教育局参与「搅珠」，期望提供学制、升学路径等有用资讯，方便他们选校，「香港和内地有很大分别，我们都是以学生为本，做到家校合作」。 

有家长为回港学生登记

已经来港一段时间的李女士，昨到学位分配组为幼女查询升小情况之余，亦为长子办理升中手续。她指2月为女儿报名升小，「没得选择，政府派到哪里就哪里」，虽女儿已获观塘一间学校面试及愿意录取，但她昨仍未收到派位结果，遂前来查询，当局则着她留意收信，即邮寄的小一注册证。至于长子升中情况，她表示已完成申请，待8月公布结果。

延伸阅读︰升级并校｜ 「派0班」学校方案敲定 8校获批合并 2校准开「私小一」

另一名港人张女士昨陪同亲友，为早年于内地读书，打算回港升学的姨甥登记升中一，期望入读九龙城区的心仪学校；张女士育有一名升小的儿子，成功派往首志愿的黄埔宣道小学，她形容前日收到当局「提早放榜」短讯后心情忐忑，幸好最终如愿，「怕（昨日）掉进地狱，幸好维持在天堂」。

记者 欧文瀚 实习记者 张骏宏

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