科大研HKGAI推全港首个生产力超级智能体 郭毅可：新版本「懂香港话、讲香港话」

港产人工智能语言模型「HKGAI」昨发布最新版本，并推出首个达到生产力级别的超级智能体（AI Agent），标榜大幅提升运算效率，增加AI智能助理「港话通」流畅度及执行能力。科技大学首席副校长郭毅可形容，新版本「懂香港话、讲香港话」，输出的内容能贴合香港文化，目标是成为最懂香港政企业务的「数字香港人」。

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「港话通」累积近75万用户

由科大牵头的香港生成式人工智能研发中心，所研发的「HKGAI V3」昨正式发布，新版本进一步加强支援香港语境、行业场景及实际应用需求，大幅改善运行效率，语元（Token）压缩率提升10倍，智能体持续运行时长增加近百倍。中心在宣传短片中，示范以新模型制作首次公开募股（IPO）简报、小游戏、税单、报税表等。中心亦推出本港首个达到生产力级别的超级智能体「Agent Workshop」，用户只需发出指令，智能体即可自主拆解任务、调任工具，将想法转为成果，测试中可在无干预情况下稳定运行28小时。

港产AI智能助理「港话通」推出以来，累积近75万名注册用户。提升至「HKGAI V3」后，将增加「港话通」对话流畅度及任务执行能力；政府能实现语音查询、会议纪录自动生成到政府公文撰写的全自动化，并降低企业与科研机构开发自定义智能体的门槛，加速商业化应用。

目标成政企「数字香港人」

科大首席副校长、研发中心主任郭毅可指，「HKGAI V3」的目标是让AI支援多步工作流程、降低推理延迟、减少不必要思考及深化对香港语言文化、语境的理解，让模型更成事、更高效、更睿智及更本地。郭毅可形容，新版本「懂香港话、讲香港话」，而且懂得字词的语境，对本地文化的理解更多，输出的内容能贴合香港文化。

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郭毅可形容训练大模型相当于「养育孩子」，即使参数再大，若没符合本地法规与人文社会环境的价值观，就无法「懂分寸」。他指单纯论技术参数已失去意义，拉开差距的是本地化与安全合规，「HKGAI V3」的目标是成为最懂香港政企业务的「数字香港人」。

孙东：掌握香港独有语境

创新科技及工业局局长孙东在发布会指，此款以本地数据训练的AI模型，不但能处理两文三语，更深刻掌握香港独有的语境、文化，能灵活处理本地化、多元化的应用场景，真正了解香港市场所需。他对本港在AI科技浪潮中走向前列感到自豪，期待新模型能让香港用家能有更优质、地道的智能体验。他提到政府正全力推展全民AI培训，盼通过科普教育提升大众对AI认知与应用能力。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨指，HKGAI V3 及多项产品升级，与香港推进「人工智能+」及建构AI生态圈的政策完全吻合，今次升级著重本地化语境与应用需求。「港话通」已累积近75万名注册用户，反映港人对本地AI产品的信心，相信 V3 将进一步提升日常使用体验。此外，HKGAI 积极拓展政企应用，推出的新一代智能体，正回应了 Agentic AI的必然趋势。配合对外开源、推动企业出海及启动生态合作，足见其部署远大。期待相关产品持续发展，真正赋能香港千行百业。

记者 高俊谦

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