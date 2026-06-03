中大63一年生海南「上天下海」考察 了解航天生物等领域发展

中文大学透露，该校校企合作教育计划「在学．在职计划」（Co-op@CUHK）于5月19至22日期间，带领63名就读「跨学科数据分析及X双主修」课程的本科一年级学生前往海南考察、参访多个重要科研重地，以了解当地航天科技等国家重点产业、深海科技及生物科技等新兴领域的发展。率领考察团的中大副校长（教育）金国庆表示，希望与海南政府及当地企业合作，一同培养未来人才。

四日三夜参访多个地点

一行人于海口云洞图书馆出席「当青春遇上自贸──琼港青年共话自贸」交流活动，就两地合作的机遇展开交流。

考察团于文昌航天超算中心大堂，观赏模拟火箭升空影片。中大提供

考察团成员参观三亚崖州湾科技城，了解当地创科发展。

行程最后一站为海南华研胶原科技股份有限公司，一行人从中了解胶原蛋白肽的研究与创新成果。

为把握海南市场的发展机遇，Co-op@CUHK举办为期四日三夜的「上天下海」考察团，带领学生参访当地多个重要科研重地；而适逢首位港产载荷专家黎家盈博士升空，活动亦让学生亲身了解当地航天科技等国家重点产业的发展。

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中大表示，考察团先到访三亚崖州湾科技城，深度考察深海科技及南繁育种（借助海南暖冬加快作物育种周期）等前沿领域；翌日参观海南商业航天发射场，亲身走进发射站，详细了解发射场的建设、营运、发射任务筹备，以及航天产业的发展规划。

考察团亦到访海口云洞图书馆，参加由海南省委全面深化改革委员会办公室（自贸港工委办），海南省委宣传部及海南大学协办的「当青春遇上自贸──琼港青年共话自贸」交流活动，与海南大学师生代表就两地合作机遇进行交流。一行人亦前往海南华研胶原科技股份有限公司，近距离了解胶原蛋白肽的研究与创新成果，以及在透明车间观看整个生产流程。

多名学生称得着良多

中大跨学科数据分析及计算机科学与技术专业学生的陈柔妤指，未踏足海南前对当地印象仅限于国际化的旅游城市，但考察团带来截然不同的体验，「我发现海南在金融、科技及贸易等方面均蓬勃发展，现正认真考虑日后来这里发展和实习。」跨学科数据分析及工商管理学士综合课程学生陈浩谦认为，有幸亲身考察海南商业航天发射场及文昌航天超算中心，让他深切感受航天与大数据深度融合的趋势，期盼未来能赴当地实习，从事衞星数据分析与跨境数据流动研究，为国家航天产业作出贡献。

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跨学科数据分析及电子与计算机工程学生黄思源形容，在海南自贸港建设中看到专业融合的巨大价值，指当地聚焦数字经济、人工智能等前沿领域，并透过智慧监管及大数据治理推动产业升级，与其所学的跨学科数据分析及电子与计算机工程专业契合，并深刻体会到海南自贸港的高水平发展。

率领考察团的中大副校长（教育）金国庆，对带领63位大学一年级学生往海南考察表示高兴，相信对学生来说是非常好的启发，希望跟海南政府及当地企业合作，一同培养未来的人才，并希望跟不同机构更深入合作。

本报记者

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