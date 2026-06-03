苏慧音研AI教育平台 助学生向教师「求救」 重踏校园不谙课堂内容 启发创科点子

在东京奥运为港队勇夺乒乓球女团铜牌的苏慧音，从运动场走进校园，一度遇到不谙课堂内容的困境，启发她与同学研发人工智能（AI）教育系统StashTag，方便学生向教师「求救」之余，也协助教师重点「补底」。去年因伤退役的她坦言，自己难再重踏赛场或担任教练，希望通过营运初创企业，摸索未来方向，考虑投身运动科技行业。

伤患恶化促使转型

苏慧音直言，在AI时代下教育学习模式变化非常快，团队需要持续了解不同学生的需要。欧文瀚摄

苏慧音笑言，最初选读物理系是因为自己想当太空人。

科大昨日的「独角兽日」有超过160间初创企业展示科研成果。

在科大物理学系就读四年级的苏慧音，22年经科大「学生运动员入学计划」入读理学院，主修物理系。她坦言入学后虽然仍有参与比赛，但实际上已长期受肌张力失调影响，严重影响训练，最终在去年11月宣布退役。她坦言，自己对乒乓球仍有热诚，但已不可能担任教练，「因为神经伤的问题，我连拿球拍的手也控制不到」，即使陪伴他人打球也不行，「有时看到年轻一点的队员，我可以指点他们，但每次示范时（伤势）都会恶化，这神经伤患恶化了是回不了头」。

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伤患让苏慧音「斩掉退路」，趁年轻摸索其他路向，她笑言最初选读物理的原因是想成为太空人，「奥运奖牌都拿到了，还有甚么做不到的呢？」在体坛的经历，令她考虑投身运动科技行列，曾制作记录训练情况的手带原型，期望未来在商业性和人文关怀之间，寻找平衡，「运动员始终是理想主义的人，也要学习怎样去营运生意」。

在科大「独角兽日」展示的StashTag，概念与苏慧音在科大的经历有关。15岁选择辍学投身全职运动员的她，一度适应不到大学课程，「我当时上一个半小时课，全程没睡觉，但下课时甚么也不明白」，她笑称想有「求救按钮」通知老师自己不谙所学，相信不少学生面对同样困难，「知识是环环相扣，如果一个地方不明白，后面的也会像骨牌般不懂。」

生成笔记巩固所学

她通过「设计思维」课程结识队友、计算机科学及工程学系学生潘子恒，两人从零开始学习设计平台，去年9月才正式推出，并在科大和3间中学试用。StashTag容许学生于上课时按钮向老师示意不明白，系统会通过即时录音及AI分析功能，自动生成对应授课内容的笔记，供学生阅览，也能生成问题协助学生巩固所学。

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系统又会即时统计学生不懂课堂哪些部分，让老师及时加强针对性的讲解，或辅导稍逊的学生。平台几乎靠人手编码建成，负责整个平台「骨干」如保安及营运的潘子恒补充，所有可视的编码均经人手检查，确保非必要的用户资料不会外泄。

系统今年9月将加设与内置AI互动的功能，苏慧音期望，学生不会乱用坊间AI软件，「（系统）AI会与学生一同上课，所以会知道老师授课的内容」。她直言AI时代下，教育学习模式变化非常快，团队需要持续了解不同学生的需要，计划使用中学文凭试课程内容训练系统，令AI生成的内容更贴近课堂需要。

记者 欧文瀚

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