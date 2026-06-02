科大「独角兽日」展逾160初创科研成果 港队前成员建平台让学生「求救」

科大今日举办「独角兽日」，展示超过160间初创企业科研成果，涉及人工智能（AI）、生物科技、环保科技等领域，数目创历届新高。其中由港队奥运乒乓球奖牌得主、科大物理学系学生苏慧音受到自己上课时的经历启发，与多名同学建立AI教育软件平台StashTag，让学生上课期间即时「求救」，并由系统自动生成学习笔记、以及协助教师掌握学生学习情况，目前已于数间中学及科大课堂试用。

叶玉如︰「独角兽」成功将研究转化为影响力

叶玉如期望新医学院的毕业生找出临床挑战之余，与科学家及企业家合作寻找方案。欧文瀚摄

孙东表示推动创新科技发展是政府的优先目标之一，又形容香港正步入创科发展黄金时代。

会场有逾160间与科大有关的初创企业展示其科研成果。

苏慧音（右）及科大计算机科学及工程学系四年级生潘子恒，领导团队建立StashTag。

今次是科大举行的第四次独角兽日，校长叶玉如于开幕礼致辞时表示，大学历年支持的独角兽企业成功将研究转化为影响力、解决世界上不同的问题，又重申大学对自家的初创抱有信心。她亦提到正筹建的新医学院将致力培育跨学科、拥抱科技的人才，希望毕业生找出临床挑战之余，与科学家及企业家合作寻找方案，强调对新院长李竞存有高期望。

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出席的创新科技及工业局局长孙东表示，推动创新科技发展是政府的优先目标之一，形容香港正步入创科发展黄金时代，又赞扬科大培育多间独角兽企业展示了卓越实力，相信香港将成为举足轻重的国际创科中心。他也提到科大团队研发的「天韵相机」将会在天宫实验室应用，鼓励年轻人敢于想像创新。

会场内有多间独角兽企业展示其科研成果，其中现为科大物理学系四年级学生的苏慧音，因应自己的学业基础较逊，入学后很易不明白课堂内容，因而想出StashTag的雏型。系统容许学生在课堂上按掣「求救」，以记录当下遇到的困难，并透过即时录音及AI分析生成对应课堂内穿容的笔记；同时为教师提供数据、显示哪些学习内容较多学生不明白，以针对性调整课堂内容。

报告指科大转化科研成果能力上升

另外，活动亦公布由科大委托国际科研资讯分析机构爱思唯尔（Elsevier）撰写的报告，显示科大过去5年研究论文产出年均增长约一成，当中逾六成研究涉及工程及计算机科学领域；产学合作研究方面占比达到6.2%，显著高于全球平均的2.7%，同时累计录得约1670项专利申请及700项授权，专利使用率达31%。

科大副校长（研究及发展）郑光廷认为，报告反映科大在推动科研成果转化及产学合作方面的能力稳步提升，以及在促进香港整体社会经济发展、提升创科竞争力方面所作出的贡献。

记者欧文瀚

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