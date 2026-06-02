中大向张罗其乐、刘国勋等4人 颁授荣誉院士

中文大学于昨日(6月1日)举行荣誉院士颁授典礼，向张罗其乐、刘国勋、华云生及余若海颁授荣誉院士，以表彰他们在各自领域的卓越成就，以及对大学和社会的重要贡献。

张罗其乐现为罗桂祥基金捐赠委员会主席，推动公益事业制度化。在罗桂祥生物医学研究基金的支持下，中大农业生物技术全国重点实验室从一所本地研究基地蜕变成为全国顶尖大豆研究枢纽。此外，基金资助兴建罗桂祥综合生物医学大楼，推动研究人员开创先河，在癌症诊断、肿瘤免疫学及再生医学等领域取得突破性进展。2025年，中大文物馆新翼罗桂祥阁荣获香港建筑师学会最高荣誉「全年建筑大奖（境内）」，新翼如今已发展为学术研究与人才培育的平台。

刘国勋为中大校友，先后考获城市规划师及特许测量师资格，并曾连续三届当选北区区议员，任内处理多项民生问题，更两度赢得「票王」美誉。刘国勋随后投身立法会，于2016年当选，后于2021年连任。他提出「新界北建设香港新中心」的整全规划及口岸经济概念、片区发展、专属法例、北都大学城等。他在立法会内担任「北部都会区发展事宜小组委员会」主席，同时亦获政府委任为「北部都会区咨询委员会」成员。刘国勋于2016年至2025年担任中大校董，推动校董会改组以加强大学向社会问责，推动母校教研发展更上层楼。

华云生现为中大计算机科学与工程学系荣休教授及InnoHK 创新香港研发平台督导委员会主席。他于 2009 年出任中大首任常务副校长，兼任伟伦计算机科学与工程学讲座教授。华云生致力深化中大的全球合作，扩展研究生培训，推动跨学科研究，并设立大学规划处，为中大的策略决策提供实证基础。他的研究聚焦非线性规划、多媒体讯号处理、人工智能及分散式系统，先后荣膺全球三大顶尖计算机与科学学会院士。他多年来获奖无数，包括 IEEE 计算机学会技术成就奖、W. Wallace McDowell 奖、Tsutomu Kanai 奖、IEEE 第三千禧奖章、以及加州大学柏克莱分校杰出校友奖等。

余若海为资深大律师，现为中大法学院名誉访问教授。在1995年，年仅38岁余若海已获委任为御用大律师，他的执业范畴涵盖商业诉讼、公共及行政法、信托与遗产认证等多个领域，是香港最受尊崇的资深大律师之一。他曾于香港三宗最受瞩目的公开调查中担任要职，厘清问题症结，包括嘉利大厦火灾调查、新机场启用调查，以及有关香港教育学院指控之调查。此外，他亦曾出任原讼庭暂委法官、原讼庭特委法官，及获委任为公司法改革常务委员会主席。

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