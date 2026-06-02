小一统一派位2026︱教局「提早放榜」 误发家长短讯 年份与注册日期均错

2026年度小一统一派位结果将于明天公布，家长可透过手机短讯收取统一派位结果。有家长今早却「提早」收到派位结果短讯，但内容多处错误，教育局已证实因技术故障，今早9时错误向家长发短讯。教育局两度就事件向家长致歉，呼吁家长毋须理会今早收到的短讯。当局已即时修复系统，并成立危机处理小组跟进，全面检视系统、流程、人手配合等，将优化系统及发放机制的监管流程。

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有北区家长今早收到年份与注册日期均错的短讯，但不确定获派学校资讯是否正确。 受访者提供

短讯提获派学校 教局吁家长毋须理会

据本报获得的短讯内容，有北区家长收到内有「小一入学申请编号」的短讯，声称通知「有关2025年度小一入学统筹办法的统一派位结果」，通知家长子女获派粉岭的香海正觉莲社佛教正觉莲社学校，并着家长在「2025年6月10日至11日前往获派学校办理入学注册手续。」然而。今年度应是2026年度，而注册日期应是2026年6月9至10日。

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在家长群组，不少家长质疑短讯内容多处出错，但不确定获派结果是否提早公布，有人称短讯出现的校名正是自己的第一或第二志愿，有家长直言「照常理推测，派位结果应该系真」，其他家长亦表认同。

教育局在今早回应指，因系统设定问题，今日向家长发出小一派位结果短讯，已即时修复系统，对引起家长不便深表歉意。当局呼吁家长毋须理会今早收到的短讯。强调全港正式的派位结果，将依原定计划于明日（6月3日）透过短讯正式发送。

教育局：不涉资讯保安网络安全 已成立危机小组跟进

当局在下午再就事件发出声明，并就错误发放小一入学提示短讯，向全港家长作出澄清，对引起家长不便深表歉意。当局指，据初步调查，原定于明日（6月3日）起公布的小一统一派位结果，因今日在设定系统发送程序时出现操作偏差，导致短讯被错误提早发放。在知悉事件后，当局已即时采取行动，修正发送程序，并在事后立即对全部学生的派位资料进行全面而严谨的核查。

教育局续指，经技术团队即时全面检查后，确认系统绝无受到任何网络攻击或黑客入侵，核心数据库完整无缺。事件与资讯保安及网络安全完全无关，家长及学童的个人资料均受到高度加密保护。当局已即时成立危机处理小组跟进，全面检视系统、流程、人手配合等，如发现涉及人员疏忽或程序出错，定必严肃跟进，当局亦将进一步优化系统及发放机制的监管流程，确保同类事件不会再次发生。

当局今早已透过短讯通知家长，毋须理会早前发出有关小一派位的短讯，并呼吁家长毋须急于联络学校。当局已即时加设热线（电话号码 : 2832 7700／2832 7740），回复家长查询。全港所有正式、具备完整正确注册详情的派位结果，将按照原定计划，在明日（6月3日）早上7时30分起正式公布。

今年度参加小一派位学童仅16345人，按年减逾3100人，令新学年升小统一派位满意度再创新高，获派首三志愿比例达86.2%，较去年增约6.5%，连同自行分配学位阶段，整体满意度更连续4年突破九成，达到93.6%。

方保侨：可能涉及外判商或SMS发送平台管理疏忽

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨向《星岛头条》表示，今次事件起因可能涉及教育局系统外判商或 SMS 发送平台在排程管理上的疏忽。他解释，在大型发送项目中，技术团队通常会提前将数万条数据汇入发送队列，并设定定时发送。这次的「操作偏差」，很可能是外判商在设定定时参数(如时区设定错误、日期选错)，或是测试环境与正式环境的参数混淆，导致系统在错误的时间点触发了发送指令。他认为，教育局应该彻查事件，避免日后同样事件发生。

本报记者

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