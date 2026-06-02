「数字教育周」月底举行AI教育成焦点 学与教博览首设家长高峰会

人工智能（AI）将重塑全球教育生态。教育局与教育城本月底举办「数字教育周」，包括国际专家高峰会、学与教博览等重点活动，预计吸引逾两万人参与。教育局首席助理秘书长蔡敏仪强调，期望教师善用AI，精准回应学生需要。将参与校长论坛的英华小学校长陈美娟形容，用AI的家长比教师更多，强调家长角色重要，科技不能取代亲子关系。

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博览设逾600摊位

踏入第二届的「数字教育周」将于本月21至27日举行，为期一周，涵盖国际专家高峰会、学与教博览、校长论坛、教学工作坊等。其中「学与教博览2026」本月25至27日在会展举行，今年以「重塑教育：以人为本．应对未来」为主题，现场设逾600个本地及海外摊位、300多个节目，有逾300名讲者将分享未来教室方案。除了校长论坛、儿童AI高峰会外，今年增设家长高峰会，让家长探讨AI时代下的亲子教育策略，另有高等教育及中国教育论坛。

优质教育基金资助电子配套计划22个项目，将于「学与教博览2026」展出。教育城行政总监林峰表示，博览每年吸引逾万名业界人士参与，今年因应主题，将涵盖学童身心健康、创意教育、网络安全等议题，以协助学生安全地使用AI等科技产品。

另外，「人工智能在语文的学与教应用国际高峰会」（AIinLT 2026）将于本月21至24日在理工大学举行，包括英国、韩国及本地学者的主题演讲、19名教师的示范教学、24场工作坊，供教师亲身体验各种AI工具。

英华小学校长陈美娟（中）强调，科技不能取代亲子关系。高俊谦摄

教局：赋能教师善用AI

教育局首席助理秘书长蔡敏仪指，高峰会能让教师认识AI之外，亦能驾驭AI，重申科技价值不在于取代教师，而是赋能教师，让教师善用AI，精准回应学生需要。

将在教育周活动担任讲者，英华小学校长陈美娟提到，学校已在各科应用AI，例如常识科教师以生成式AI，制作闯关游戏教导学生光的特性，体育科则利用AI辅助指导学生的动作。在AI辅助教学下，她指教师能有余暇处理个别学生需要，「多了『很多对手』，就像孙悟空分身一样」。

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面对AI大行其道，外界忧虑学生直接以AI生成内容完成功课，将影响学习表现。陈美娟指，不少家长已应用AI协助子女温习，「用AI的人，家长比老师更多」。

她强调，教育界要让家长知道其角色，不应让AI取代亲子关系；至于在甚么层面使用AI，教师应根据学校文化及学生去判断，每当涉及成绩的作业，会禁止学生带回家完成，校方亦禁止教师使用AI批改作业。

记者 高俊谦

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