华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长

正筹建本港第3间医学院的科技大学，今日(6月1日)正式公布委任美国伊利诺大学香槟分校(University of Illinois Urbana-Champaign)医学院创院院长李竞存，为新医学院院长。李竞存在香港出生，早年移民加拿大多伦多，是分子影像（molecular imaging）著名的研究专家，亦带领该校成为全球最早以科技为导向的医学院，与科大医学院的发展方向高度契合。

曾参与伊大香槟分校筹建医学院

李竞存在2017年上任伊州大学香槟分校医学院院长，被当地中文媒体形容是「为华裔争光」，当时他表明将颠覆传统医学院教学方式，成为全球第一所以工程理念训练学生的医学院。他长期致力于结合工程和医学方面的研究，在史丹福大学有多年放射科的临床经验，和扎实的学术研究。

李竞存出生于香港，家中有7个兄弟姐妹，高中时移民至多伦多，随后辗转到美国升学。大学时一次偶然机会，他接触核磁共振（MRI）的文章，启发他对放射科产生了浓厚兴趣，他在多伦多大学专攻生物化学，并获得医学学位，也持有圣荷西州立大学的工商管理硕士学位。

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香港出生 高中时移居加拿大

伊利诺大学香槟分校医学院是世界最早以科技为导向的医学院，以工程医学融合为特色，强调专为解决现代医疗难题而设计，学生在医学训练中大量应用数据分析、生物工程与先进医疗设备，成为AI时代的「医师工程师」，这发展方向与科大医学院高度契合。李竞存目前是伊利诺大学香槟分校医学院名誉院长、生物医学与转化科学系及临床科学荣休教授。

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科技大学今日安排新医学院院长公开亮相，校方发给传媒的采访邀请提到，经过严谨的全球招聘，科大成功延揽一位拥有丰富医学院创院经验、卓越学术领导能力、杰出医学教育及生物医学创新成就的国际临床医学科学家，出任科大医学院创院院长，带领团队推动医学院的筹建工作。科大校长叶玉如联同校董会副主席施熙德、工学院院长罗康锦、理学院院长王殷厚，介绍医学院创院院长。

本报记者

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