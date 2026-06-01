市区更新探知馆「升级」成地理考察场景 教师：虚拟体验可弥补课本内容不足

城市发展与市区重建是复杂议题。中环的市区更新探知馆上月完成翻新，增加楼宇维修体验游戏、模拟旧区生活环境，更通过虚拟导赏员，深入浅出讲解市区更新资讯。有参观学生指，更加理解旧楼维修与各方面的顾虑。随着初中地理科课程改革，要求考察次数增加，有教师认为虚拟体验式考察，能帮助学生掌握课堂知识。

互动设置解规划概念

馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境。 佘丹薇摄

粉岭东华三院李嘉诚中学早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆，有学生称参观后令她感到较课本所学更加立体。

翻新后的市区更新探知馆分为五大区域，新增多项多媒体与互动元素，最瞩目是互动游戏「市区更新大作战」，参观者协作完成虚拟城市的楼宇保养与更新。展览亦以互动影片，深入浅出讲解市区更新资讯系统（URIS），以更生动与形象化的方式，解释「浮动规划参数」、「地积比率转移」与「整合街区」等，较技术性的城市规划概念，令参观者更易理解。

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馆内更增设智能眼镜，由人工智能导赏员讲解市区更新资讯。至于馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境，感受居民在挤逼残破的旧楼生活困境。

粉岭的东华三院李嘉诚中学，早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆。中四的朱海静指，旧区生活的模拟场景令人感到压抑，难以想像居民长年生活的状况，参观后令她感到较课本所学更加立体，「市区更新不止是城市规划改造，更关乎居民的生活处境」。

师生认为学习更立体

该校地理科科主任许志轩认为，考察学习不止是实地走访，虚拟体验同样能让学生理解，馆内真实立体的案例，可弥补课本内容不足的问题。他以今届文凭试题目涉及旺角花墟、界限街重建项目为例，相信学生若参观探知馆，便能积累更多参考资料，作答时更有把握。

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新学年初中地理科增加实地考察要求，规定学校每年须安排不少于一次探究式实地考察，需时2至4小时。校长欧文素坦言，全校仅两名地理科教师，安排师生外出考察时，需要调动课堂、整合时间，妥善处理教师外出带队，而无法授课的问题。校方如敲定考察行程，便会将活动纳入校历，方便全体教师协调课务；也会提醒学生，外出考察后需自行补足学习进度。至于资助学校营运津贴近年持续被削减，她相信对考察活动影响不大，因为本港多数考察团均可免费报名，对学校的挑战主要在时间与教师工作调配。

市区重建局社区关系及教育高级经理陈静芝指，随着人工智能发展，馆方日后推出配合教学需要的互动游戏，让学生即使毋须亲身到访探知馆，亦能学习市区更新相关的地理资讯。

记者佘丹薇

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