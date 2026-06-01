Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市区更新探知馆「升级」成地理考察场景 教师：虚拟体验可弥补课本内容不足

教育新闻
更新时间：07:30 2026-06-01 HKT
发布时间：07:30 2026-06-01 HKT

城市发展与市区重建是复杂议题。中环的市区更新探知馆上月完成翻新，增加楼宇维修体验游戏、模拟旧区生活环境，更通过虚拟导赏员，深入浅出讲解市区更新资讯。有参观学生指，更加理解旧楼维修与各方面的顾虑。随着初中地理科课程改革，要求考察次数增加，有教师认为虚拟体验式考察，能帮助学生掌握课堂知识。

互动设置解规划概念

馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境。 佘丹薇摄
馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境。 佘丹薇摄
粉岭东华三院李嘉诚中学早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆，有学生称参观后令她感到较课本所学更加立体。
粉岭东华三院李嘉诚中学早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆，有学生称参观后令她感到较课本所学更加立体。

翻新后的市区更新探知馆分为五大区域，新增多项多媒体与互动元素，最瞩目是互动游戏「市区更新大作战」，参观者协作完成虚拟城市的楼宇保养与更新。展览亦以互动影片，深入浅出讲解市区更新资讯系统（URIS），以更生动与形象化的方式，解释「浮动规划参数」、「地积比率转移」与「整合街区」等，较技术性的城市规划概念，令参观者更易理解。

延伸阅读︰VTC要求教员修读AI课程 推虚拟导师支援学生

馆内更增设智能眼镜，由人工智能导赏员讲解市区更新资讯。至于馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境，感受居民在挤逼残破的旧楼生活困境。

粉岭的东华三院李嘉诚中学，早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆。中四的朱海静指，旧区生活的模拟场景令人感到压抑，难以想像居民长年生活的状况，参观后令她感到较课本所学更加立体，「市区更新不止是城市规划改造，更关乎居民的生活处境」。

师生认为学习更立体

该校地理科科主任许志轩认为，考察学习不止是实地走访，虚拟体验同样能让学生理解，馆内真实立体的案例，可弥补课本内容不足的问题。他以今届文凭试题目涉及旺角花墟、界限街重建项目为例，相信学生若参观探知馆，便能积累更多参考资料，作答时更有把握。

延伸阅读︰理大HiVE模拟车祸现场训练CPR技巧 藉科技革新医疗教育 学生信心显著提升

新学年初中地理科增加实地考察要求，规定学校每年须安排不少于一次探究式实地考察，需时2至4小时。校长欧文素坦言，全校仅两名地理科教师，安排师生外出考察时，需要调动课堂、整合时间，妥善处理教师外出带队，而无法授课的问题。校方如敲定考察行程，便会将活动纳入校历，方便全体教师协调课务；也会提醒学生，外出考察后需自行补足学习进度。至于资助学校营运津贴近年持续被削减，她相信对考察活动影响不大，因为本港多数考察团均可免费报名，对学校的挑战主要在时间与教师工作调配。

市区重建局社区关系及教育高级经理陈静芝指，随着人工智能发展，馆方日后推出配合教学需要的互动游戏，让学生即使毋须亲身到访探知馆，亦能学习市区更新相关的地理资讯。

记者佘丹薇

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
14小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
15小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
9小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
19小时前
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
戴梦梦凑B意外曝光豪宅巨厅大得夸张 落地玻璃尽览无敌海景 闪嫁金融才俊当少奶奶
影视圈
13小时前
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
佳宝全场8折！一连4日 应节端午粽/粮油杂货/水饺/饮品限时激减
饮食
13小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
4小时前
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
屯门黄金海岸酒店自助餐1折惊喜！$82起品尝海鲜烤肉盛宴 叹大头虾/蟹脚/鱼生/和牛
饮食
11小时前
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
郭富城赛车场体验「人生第一次」 方媛探班囡囡外貌成焦点 两女分别似爸妈基因强大
影视圈
2026-05-30 23:00 HKT