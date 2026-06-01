市区更新探知馆「升级」成地理考察场景 教师：虚拟体验可弥补课本内容不足
发布时间：07:30 2026-06-01 HKT
城市发展与市区重建是复杂议题。中环的市区更新探知馆上月完成翻新，增加楼宇维修体验游戏、模拟旧区生活环境，更通过虚拟导赏员，深入浅出讲解市区更新资讯。有参观学生指，更加理解旧楼维修与各方面的顾虑。随着初中地理科课程改革，要求考察次数增加，有教师认为虚拟体验式考察，能帮助学生掌握课堂知识。
互动设置解规划概念
翻新后的市区更新探知馆分为五大区域，新增多项多媒体与互动元素，最瞩目是互动游戏「市区更新大作战」，参观者协作完成虚拟城市的楼宇保养与更新。展览亦以互动影片，深入浅出讲解市区更新资讯系统（URIS），以更生动与形象化的方式，解释「浮动规划参数」、「地积比率转移」与「整合街区」等，较技术性的城市规划概念，令参观者更易理解。
馆内更增设智能眼镜，由人工智能导赏员讲解市区更新资讯。至于馆内保留的重置旧区生活模拟场景，就「升级」加设感应装置，让参观者通过声音亲历其境，感受居民在挤逼残破的旧楼生活困境。
粉岭的东华三院李嘉诚中学，早前安排修读地理科的高中生参观市区更新探知馆。中四的朱海静指，旧区生活的模拟场景令人感到压抑，难以想像居民长年生活的状况，参观后令她感到较课本所学更加立体，「市区更新不止是城市规划改造，更关乎居民的生活处境」。
师生认为学习更立体
该校地理科科主任许志轩认为，考察学习不止是实地走访，虚拟体验同样能让学生理解，馆内真实立体的案例，可弥补课本内容不足的问题。他以今届文凭试题目涉及旺角花墟、界限街重建项目为例，相信学生若参观探知馆，便能积累更多参考资料，作答时更有把握。
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新学年初中地理科增加实地考察要求，规定学校每年须安排不少于一次探究式实地考察，需时2至4小时。校长欧文素坦言，全校仅两名地理科教师，安排师生外出考察时，需要调动课堂、整合时间，妥善处理教师外出带队，而无法授课的问题。校方如敲定考察行程，便会将活动纳入校历，方便全体教师协调课务；也会提醒学生，外出考察后需自行补足学习进度。至于资助学校营运津贴近年持续被削减，她相信对考察活动影响不大，因为本港多数考察团均可免费报名，对学校的挑战主要在时间与教师工作调配。
市区重建局社区关系及教育高级经理陈静芝指，随着人工智能发展，馆方日后推出配合教学需要的互动游戏，让学生即使毋须亲身到访探知馆，亦能学习市区更新相关的地理资讯。
记者佘丹薇
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