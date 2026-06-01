城大研「智能建筑皮肤」 晴天降温下雨发电

城市节能与开发清洁能源是现代科研的重要主题，城市大学赛马会「循环生物经济」创科实验室主任及机械工程学系教授李笃中的研究团队，早前成功研发可于晴天降温摄氏9.5度、并藉雨滴撞击发电的「智能建筑皮肤」，以及利用低成本铜离子实现的「全天候太阳能制氢系统」，为可持续发展科技领域带来重大突破。

开发环保制氢系统

城大团队成功以储量丰富、价格稳定且便宜的铜离子取代铂，解锁了一种高效的动态化学反应，即使以智能手机闪光灯照射也能产氢。城大提供

城大机械工程学系博士生曾奕鋆，研发出名为「BRIDGE skin」的全天候仿生建筑涂料，赋予包括屋顶与外墙在内的建外壳，在不同的天气条件下，利用免费的天然资源实现节能与发电的双重功能。在晴天时，涂层能反射超过95%的阳光，并以热辐射形式将热量发射至太空，使表面温度比环境温度低达摄氏9.5度，显著降低空调耗电；而雨滴撞击涂层时可产生电力，为小型显示屏或无线传感器供电。

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一般而言，电极与能量收集层的整合，会削弱材料反射阳光和散热的能力，但研究团队参考空气草叶片的层状结构后，由外层负责处理雨滴接触，加速水流动及有助冲走灰尘；内层则负责反射阳光、散热和储存电荷。此外由于涂层具备可喷涂特性，比传统刚性发电设备更容易应用于现有建筑的翻新工程。

另一名机械工程学系博士后研究员麦晋康，则研发出「闭环式无间断环保制氢系统」，以储量丰富、价格稳定且便宜的铜离子取代作为昂贵稀有金属的铂，并解锁一种高效的动态化学反应，即使由智能手机闪光灯照射也能产氢，进而创造出自我再生循环，持续产氢以外回收化学废料。该项目关键在于捕捉「氢化铜」中间状态，使系统能在光照下储存能量，并于黑暗中持续释放氢气，实现24小时全天候的绿色燃料生产。

李笃中认为，这两项低成本且具备自我持续能力的技术，将有助为香港及大湾区提供洁净能源储备，提升应对全球能源市场不稳定因素的能力。

本报记者

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