中大18学者 获研资局资助研究

香港研究资助局近日公布2026/27年度「海外研究学者计划」及「新晋学者计划」资助名单，中文大学表示，该校共有18位学者获得相关资助，涉及生命科学、地理与资源管理、法律、酒店及旅游管理等多个范畴。中大副校长（研究）岑美霞认为，他们的成功彰显了中大学者应对气候变化及精准医疗等全球重大挑战的承担。

应对气候医疗等挑战

中大共有六位学者获2026/27年度研资局「海外研究学者计划」资助到访海外院校、深度体验国际合作，冀助香港学术研究界拓宽国际视野。中大提供

今年共有12位获「新晋学者计划」的得奖学者由中大推荐。

「海外研究学者计划」为研资局今年新设项目，将以试行形式运作3个学年，鼓励学者赴海外院校进行沉浸式国际合作研究，每学年将颁发40个获奖名额予中期研究学者。6位获选的中大教授包括课程与教学学系副教授戴韵、生命科学学院教授许浩霖、物理学系教授李华白、药剂学院教授吴潍龙、酒店及旅游管理学院副教授杨扬，以及体育运动科学系副教授杨怿健，他们将获资助前往海外机构的实验室、研究单位或医疗及临床机构，开展研究项目或进行与研究相关的专业发展培训。

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前名「研资局博士后奖学金计划」的研资局新晋学者计划，则旨在鼓励本地及海外博士毕业生留港或来港，在教资会资助大学投身研究工作，并为他们的事业里程早期提供支援。今年共有12位「新晋学者计划」获奖学者由中大推荐。

中大副校长（研究）岑美霞祝贺18位中大学者获得研资局计划的肯定，形容他们的成功彰显了中大学者应对气候变化及精准医疗等全球重大挑战的承担，强调大学将继续支持学者探索未知领域，并将前沿科研成果转化为切实的解决方案。

本报记者

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