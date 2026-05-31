第九届大学通识教育联盟年会 一连两日中大（深圳）举行

由大学通识教育联盟主办，中文大学与中文大学（深圳）联合承办的「第九届大学通识教育联盟年会」，昨日起一连两日在中大（深圳）举行，吸引来自内地及港澳地区逾100所高校的近500位专家学者与教育工作者参与，商讨大学通识教育未来的发展方向。中大常务副校长潘伟贤致开幕辞时，强调大学教育肩负著引导学生审视人性本质、践行社会责任的时代使命。

探讨大学通识教育改革方向

潘伟贤强调，在瞬息万变的全球变局下，大学教育肩负著引导学生审视人性本质、践行社会责任的时代使命。中大提供

会议期间亦举行了8个分论坛，讨论人文经典与通识教育、国际视野与通识教育、人工智能与人文等领域。

今届年会主题为「人文传统、学术创新与社会实践：面向未来世界的大学通识教育」，冀透过主旨演讲、分论坛讨论及教学案例分享等项目，让与会者探讨通识教育的改革方向。多名嘉宾包括中大（深圳）校长徐扬生、香港理工大学协理副校长（本科生课程）石丹理、中大教育心理学系教授侯杰泰等亦发表演讲，剖析人工智能（AI）浪潮下的教育变革、数据驱动的未来图景、大学教育承载的人文使命等。

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会议期间展开的分论坛，讨论议题涵盖「人文经典与通识教育」、「生态与环境：通识教育与可持续发展」、「社会实践与服务学习」、「国际视野与通识教育」、「AI与人文」、「书院与全人教育」、「大湾区通识教育」，以及「心理健康与生命伦理」等领域；今日亦将进一步聚焦AI时代下通识教育转型等议题，分享深港两地及全国高校的通识教育资源，促进经验互鉴与合作。

潘伟贤致辞时表示，面对瞬息万变的全球变局，大学教育肩负著引导学生审视人性本质、践行社会责任的时代使命，又肯定中大深圳与香港两校在合办跨境课程与双学位项目上的创新突破，以及「一加一大于二」的协作成效，期望本届年会上激荡的思想火花能「星火燎原」，共同开创面向未来的通识教育新格局。

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